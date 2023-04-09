陳家強稱中美摩擦等因素　令經濟前景添困擾

財經事務及庫務局前局長、科大工商管理學院兼任教授陳家強今日（9日）接受傳媒訪問時表示，指中美兩國的摩擦對經濟前景有很大困擾。對於歐美銀行的危機，他相信產生連鎖影響的機會輕微。

陳家強今早接受商台的訪問，他表示對於國際貨幣基金組織預測，未來5年全球的經濟增長平均約3%，是1990年以來最低。不過陳認為這並不奇怪。他指美國持續加息影響全球金融市場的不確定性，又指多國匯率因為美元的強勢而貶值。還有中美兩國的摩擦增加，都對經濟的前景造成困擾。陳指，疫情後很多地方的經濟都未完全恢復，加上烏克蘭戰爭的影響令局勢未明。

料歐美銀行危機不會有連鎖效應

對於美國矽谷銀行倒閉以及瑞信危機，陳指矽谷銀行的倒閉是超出預期，他認為銀行本身犯下低級錯誤，存款過於太集中，以及沒有足夠流動資金，反映銀行風險管理出現有問題，而同時亦顯示美國的監管有問題，不過相信只屬個別事件。

而瑞信的問題，他認為是銀行過去半年出現很多問題，包括輸掉很多錢以及被罰款，令銀行雖然有足夠資金，但卻外界的信心有所動搖，令瑞士政府要出手穩定事件。然而陳指出，在2008年的金融海嘯之後，銀行之間的聯繫減少，已有助降低連鎖效應風險，相信近期事件不會牽連其他機構。