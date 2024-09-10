陳家強：港企應積極參與東南亞市場 料沒人理會美國警告

特區政府及貿易發展局合辦第9屆「一帶一路高峰論壇」本周三（9月11日）及周四（9月12日）舉行。Welab董事局主席陳家強將主持其中一個主論壇，討論如何把握「一帶一路」商機。 陳家強與傳媒見面時表示，政府在海外積極推廣，有助香港企業到東南亞等「一帶一路」地區發展，他認為，很多商機都在面對面交流時發生，香港在金融科技、銀行等方面監管水平高，海外投資者對港企信心大。

陳家強指東南亞已成香港重要貿易伙伴 陳家強說，集團現時香港和印尼數碼銀行用戶人數達200萬，印尼市場更是主要增長動力。他指出，東南亞經濟發展迅速，人口龐大而且年輕，已成為香港重要貿易伙伴，認為港企應積極參與有關市場，除善用自身金融優勢，亦可將大灣區的創新科技與當地的人口紅利相結合。

曾經擔任財經事務及庫務局局長的陳家強提到，現時港股交投仍然活躍，在香港管理的資產金額龐大，香港在地緣政治等變局下仍有條件吸納更多金融生意，包括吸引東南亞企業來港上市，特別是在香港主要上市的外國企業股票，可透過港股通讓內地資金投資，他建議將港股通範圍擴大至第二上市的公司股票，並允許包含海外公司的ETF納入互聯互通。 對於美國政府更新商業警告，陳家強相信沒有人會理會警告，亦看不到相關影響。 原文刊登於 香港電台