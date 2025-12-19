陳家珮專訪｜新民黨立會議席減半　形勢艱難努力吸納葉劉票

新民黨在新一屆立法會議席減半，僅剩3席。捱過選舉一戰，未來在議會為新民黨「擔大旗」的陳家珮有更多仗要打，她坦言新民黨形勢艱難，但不會絕望。她強調葉劉淑儀仍然會擔任黨主席，「喺出面繼續發揮影響力，我哋喺議會推動政府工作，『裡應外合』。」 記者 陳芷晴 回望剛過去的選舉，出戰港島西直選的陳家珮面對兩名現任議員作為勁敵，當時認為勝算是「五十五十」。她坦白說壓力極大，因為輸贏不只是個人，而是關乎葉劉以至新民黨的輸贏。

陳家珮坦言很大壓力 選舉後，陳家珮並無甚麼喘息空間，仍然指很大壓力，新民黨議席減少令黨勢力及資源均大為削減。陳家珮指與兩位「兄弟」，即同樣成功競逐連任的李梓敬及何敬康討論過，「唔能夠Expect(期望)我好似葉太咁樣，得我一個人出聲，得我一個做，每人需要分多啲餅仔」。黨內兩名「元老」葉劉及黎棟國研究公共行政多年，關注公務員編制、工作效率等。陳家珮認為「好多主題跟咗咁耐，冇理由甩」，故此考慮往後肩負公務員議題。 葉劉上屆以65,694票當選港島西直選議員，今屆陳家珮則以30,033票「接棒」。她表示需要時間吸納更多葉劉的支持者，「唔係剩係『鐵粉』鍾意佢，連年輕人都鍾意佢，嗰吓犀利呀嘛」。她會加強社交媒體的工作，但笑言不會效法葉太拍攝節慶「靚相」，「冇佢嘅身材，呢個接唔到棒」。反而是今次選舉中發現吸納不少「家長票」，擁有一對年幼子女的她會在育兒題材上多發揮。

回憶起與葉太的邂逅故事，陳家珮曾在澳洲及美國生活多年，直至2010年回流。她回想：「當年香港回歸都唔喺度，對香港好陌生，空白咗一片」。經朋友介紹，報讀匯賢智庫有關香港歷史、政治環境等的「雞精」課程，而認識了葉太。正值葉太當時正籌備創黨，陳家珮相信：「唔係只係睇中我，都係物色回流香港嘅年輕人。我唔知政黨做乜，我鍾意葉太，又可以一齊創黨就入咗去」。 葉劉提醒堅守初心 新民黨成立後，陳家珮成為四周助選的小義工，她估計葉太可能覺得「呢個妹妹咁抵得諗」，再一步步給機會她從事地區工作，直到今天「接棒」。陳家珮指葉太有贈她4個字「堅守初心」，初心就是服務市民。她形容葉太如「香港的一本歷史書」，未來仍有很多事請教對方。