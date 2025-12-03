陳家珮專訪｜葉劉退任不希望僅有「同情票」　冀支持者信「夠班接棒」

新民黨主席葉劉淑儀早前公布，放棄競逐連任立法會議員，「交棒」予陳家珮出選港島西直選。陳家珮坦言「接棒」是她的最大挑戰，不希望只有「同情票」，更希望葉劉的支持者信任她「夠班接棒」。 記者 陳芷晴 陳家珮在今次選戰中雖然是競逐連任，但「戰場」由選舉委員會界別變成直選。她不認為是「轉跑道」，因為她早在2014年已參加南區區議會補選，如今則希望接任葉劉在立法會的直選席位。被問及認為有否所謂「同情票」，陳家珮坦言：「當然最希望令支持者認為我夠班接棒，唔係單純同情葉太而投票。」

陳家珮指出新民黨「比較夠膽講嘢」，一國兩制下需要「肯講嘢、多元、有國際視野嘅議員」。新民黨亦重視跨階層聲音，基層之外，陳家珮認為政府對中產家庭的支持不足。除此之外，陳家珮提及自己是當區最年輕的候選人，她期望帶動年輕聲音，鼓勵年輕夫婦生育。另外，她關注今屆立法會只有16名女議員，認為比例不足。她認為女性不僅是家庭的支柱，更是推動社會進步的重要引擎，希望提高女性在參政和議政中的比例。 指選情非常嚴峻 雖有葉劉全力支持，陳家珮在宣布參選不久後已指選情非常嚴峻，她解釋坊間有很多謠言：「話葉太喺2021年選舉有6萬幾票，我攞到一半都贏。但係21年選舉得兩個建制派，今次咁早嗌嚴峻，因為好多人話你『贏硬』啦，係謬誤，要盡早澄清」。

葉劉不奉行微管理 跟隨葉劉15年，今次由陳家珮「擔大旗」率領新民黨參選。她分享葉劉作為「師父」並非奉行「Micromanagement」(微管理)，而是交代大的願景，再由黨員執行。葉劉今次向陳家珮寄語：「一國兩制唔能夠變形，亦唔能夠走樣」。 陳家珮續指新民黨未來在議會「的而且確冇咗『重量級』、服務咗香港50年嘅葉太，但佢喺社會嘅影響力唔會因而減退。」陳家珮不奢求新民黨有議席增長，指「重質不重量」，無論議席數目一樣抑或減少，都衷心希望市民喜歡敢言、實幹、理性論政、有高水準議案的新民黨議員。 港島西直選候選人有自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、獨立候選人黃秋萍、民建聯陳學鋒，及工聯會郭偉强。