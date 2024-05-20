陳少寶兩節目遭港台腰斬　狄志遠助去信政府查詢：「說他口齒不清令人感困惑」

資深廣播人陳少寶與杜文狄在香港電台第一台的節目《少寶與文狄》，原定本月底結束，他在社交媒體呼籲聽眾去信香港電台查詢停播原因和投訴後，節目隨即提前兩周腰斬，其在第二台的新節目《播好音樂》僅播出6集後亦遭突然停播。新思維立法會議員狄志遠就事件去信商務及經濟發展局局長丘應樺，要求解釋為何會取消受聽眾歡迎的節目，以及對陳少寶「口齒不清」指控的理據。 曾建議聽眾去信港台投訴停播 清淡節目《少寶與文狄》原本逢星期六晚10時20分至凌晨零時播出，陳少寶在本月11日節目開播前一晚在個人社交媒體透露，因港台6月份有新節目而要停播，又指不懂回答結束節目的原因，「這是香港電台的決定」，建議聽眾可直接去信廣播處長張國財查詢並註明為投訴。原在本月25日才最後一集的《少寶與文狄》，最終突然在11日結束，「昨晚(11日)嘅少寶與文狄，正式向各位道別。」

批評口齒不清指控侮辱 陳少寶另外有在香港電台第二台主持一個兩小時的英文音樂節目，他4月才由周日深夜12時至2時的《SUNDAY任我行》時段，改為周日傍晚6時至8時的《播好音樂》節目。最初陳少寶公布停播《少寶與文狄》消息時，《播》並不受影響，他亦在12日的《播》尾聲呼籲聽眾如喜愛占士邦音樂可到社交網站留言，「下星期可以整多劑㗎。」詎料，他在19日的《播》前一日透露節目已遭港台腰斬。 事後陳少寶向傳媒透露，港台最初是以節目調動和他「口齒不清」為由中止節目，直斥「口齒不清」的他仍獲安排主持音樂節目，理由對他是侮辱、莫須有。他之後接受其他傳媒訪問則指，港台以他慫恿聽眾投訴，違反合約條例而終止合作，因此《播》亦受牽連。

原有時段改為普通播歌節目 本身亦是香港電台顧問委員會委員的狄志遠去信商經局指，收到陳少寶的求助後認為要了解更多，包括為何港台會決定取消受歡迎的節目、有關程序和討論為何，又關注停播陳少寶兩個節目的決定是否正常節目調動，以及有何理由取消和即時停止。他並稱，與陳少寶會面商談觀察後，對於他被指「口齒不清」的說法「確實令我們感到困惑」，質疑這是對一個多年主持電台節目資深主持的非常嚴重指控。他期望商經局能夠徹查停播陳少寶節目一事，給公眾清楚交代，重申其節目停播令節目支持者感震驚和失望，亦涉及公眾利益。