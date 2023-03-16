陳智思赴日探訪草間彌生 展覽6月移師畢爾包

西九M+博物館的「草間彌生：一九四五年至今」展覽自去年11月開幕以來，錄得超過13萬名訪客參觀。M+董事局主席陳智思和博物館館長華安雅周二(14日)在日本東京探訪草間彌生，向對方分享有關展覽深受公眾歡迎，並大獲好評。

在東京茶室會面

草間彌生於周二在日本東京一間茶室與陳智思和華安雅會面，並衷心感謝M+團隊過去四年多來一直與她緊密合作，籌備這個全面回顧她藝術事業的展覽，並舉辦一系列豐富多彩的公眾活動，讓廣大觀眾深入了解她的藝術及創作理念。陳智思和華安雅則祝願草間彌生身體健康。

M+引述草間彌生表示，感謝M+團隊的厚愛，得知觀眾對展覽反應熱烈，使她十分感動。草間彌生期望這個回顧展能向香港和國際訪客宣揚愛的訊息，並送上祝福。草間彌生又稱，自己畢生全心全意追求藝術，希望藉此繼續與大家分享愛與和平。

西班牙十年來最大草間彌生回顧展

「草間彌生：一九四五年至今」在港展期尚餘兩個月，將於5月14日結束。M+宣布，該展覽將巡迴至畢爾包古根漢美術館展出，展期由6月27日至10月8日。將於畢爾包古根漢美術館舉行的「草間彌生：一九四五年至今」展覽由M+副總監及總策展人鄭道鍊及獨立策展人吉竹美香共同策劃，將展出草間彌生近200件作品，是西班牙十年來最大的草間彌生回顧展。