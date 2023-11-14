陳智思：董建華身體應無重大問題

前全國政協副主席董建華近年很少在公開場合露面，惹來外界對其健康狀況的擔憂，早前更有網媒發推送，指董先生已離世，惟其後澄清屬錯誤標題，並就此致歉。接任團結香港基金主席一個多月的陳智思接受電台訪問時透露，認為董建華的身體應該沒有重大問題。

董建華在2021年3月在全國人大會議開幕禮上跌倒，其後他說自己安好，並感謝大家關心。(資料圖片)

在9月接任團結香港基金主席的陳智思在訪問中表示，與基金榮譽主席董建華的家人傾談後，覺得董建華身體應該沒有重大問題，又指基於部分國家作出針對以及存有偏見，香港過去數年的國際地位大不如前，認為由政府平台做推廣，有些情況可能做不到，因為覺得民間平台更有交流空間，期望透過基金平台重新介紹香港。

陳智思又說，本港通關時間相對較遲，已流向新加坡的人才，短期內未必會再來香港惟他相信兩地各有優勢。另外，他作為西九文化管理局董事局副主席，希望政府在西九土地用途上給予靈活性，包括商住宅用途方面，令西九有短期收入解決問題，但承認目前商業辦公室市場面臨挑戰，住宅價格亦較低，現時進行任何與房地產有關活動，或不是最好的時機。

前年 接受心臟手術 其後甚少 公開露面

現年86歲的董建華對上一次公開露面要數到2021年，他在3月出席全國人大會議開幕禮離場時跌倒，當時需由多人攙扶離開，到7月，董建華就出席慶祝共產黨成立100周年的電影《1921》首映禮，同年9月，董建華在瑪麗醫院接受心臟手術後，未有再公開露面，在去年及今年都未有出席七一回歸升旗禮，當時董建華辦公室透過公關指，董建華正在休假，沒有出席有關活動。