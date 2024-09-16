陳智思：西九爭商業贊助 惟不應以賺錢論英雄

西九管理局副主席陳智思接受傳媒訪問時表示，削減成本措施已造成不同影響，情況棘手，將爭取商業贊助，建造新展廳。

他表示現時M+成本收回率逾40%，直逼全球最高的50%水平，高於不少海外知名博物館，惟他認為港人傳統思維覺得事情要有回報才去做，但文化藝術項目屬長線投資，回報並非可即時用金額衡量，不應「以賺錢論英雄」，博物館不應被視作賺錢機器。

博物館不應被視作賺錢機器

他解釋，全球博物館均無法達到收支平衡，問題是透過何種方式補貼。以M+為例，成本收回率已經直逼全球最高的50%水平，主要來自商業贊助、設施命名權、場地租賃、門票、餐飲及商店收入等，西九文化區亦盡量提供支持，惟西九自身資金來源則屬另一議題。