陳智思：西九爭商業贊助 惟不應以賺錢論英雄

西九管理局副主席陳智思接受傳媒訪問時表示，削減成本措施已造成不同影響，情況棘手，將爭取商業贊助，建造新展廳。
他表示現時M+成本收回率逾40%，直逼全球最高的50%水平，高於不少海外知名博物館，惟他認為港人傳統思維覺得事情要有回報才去做，但文化藝術項目屬長線投資，回報並非可即時用金額衡量，不應「以賺錢論英雄」，博物館不應被視作賺錢機器。
博物館不應被視作賺錢機器
他解釋，全球博物館均無法達到收支平衡，問題是透過何種方式補貼。以M+為例，成本收回率已經直逼全球最高的50%水平，主要來自商業贊助、設施命名權、場地租賃、門票、餐飲及商店收入等，西九文化區亦盡量提供支持，惟西九自身資金來源則屬另一議題。
陳智思又指，全球目前求才若渴，文化藝術亦是吸引人才的重要元素，因此回報並非可即時用金額衡量。根據數據顯示，M+自開館以來，截至本月1日已接待來自全球逾670萬訪客，遊客與本地客比例約為7：3，遊客收入仍有很大發展空間。
與故宮定位不同 不存在競爭
他強調M+與故宮博物館的定位不同，年輕人較多前往M+，而故宮博物館的訪客則相對年長，故不存在競爭。
為籌募未來數年營運和發展資金，M+今晚再度舉行慈善晚宴舞會。籌得款項將用於支持博物館營運，雖然現時經濟環境不佳，但陳智思相信「買枱」者都是文化藝術的有心人，晚宴有助本港建立新慈善文化。