陳智思：銀彈爭奪盛事需社會共識　人才流失需正視

近期港府著力在經濟和民生的發展。西九文化區管理局董事局副主席陳智思指，盛事經濟絕對有助提升香港的國際形象，但是否要仿效新加坡「不惜工本」爭奪國際盛事，要整個社會取得共識。對於有內地網民質疑香港已成金融中心「遺址」，陳智思相信本港金融中心地位穩固，但人才流失情況需要正視。

陳智思接受《明報》專訪時提到，新加坡以「銀彈政策」補貼舉辦Taylor Swift演唱會，令新加坡成為亞洲矚目城巿，形容現時全世界都在玩一個遊戲，就是志在必得、不惜工本爭奪國際盛事，但他認為香港社會要有共識，是否同意作出這類補貼，特別是大家都在搶盛事的話，價錢就會愈搶愈高。

他認為即使香港不採用新加坡那種「不惜工本」的做法，亦有可為，並以國際七人欖球賽為例，由民間發起主辦，政府協助配合仍非常成功，又認為香港有大灣區巿場，可更依靠商界及民間主辦盛事，不用政府帶頭。

內企赴東南亞發展 惟港人後知後覺

對於有內地有網民質疑香港已成金融中心「遺址」，陳智思認為，本港金融鏈龐大穩固，不擔心失去亞太區領導地位，但近年因疫情和其他地區的誘因等，金融人才流失，相信短期內不會回來，認為香港需要正視問題，吸引國際人才來港。