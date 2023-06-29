陳朗昇指「假新聞」法對香港無益　憂廿三條竊密定義不清

特首李家超接受《星島日報》訪問時稱，《基本法》23條立法愈快愈好，但對於研究規管「假新聞」，他又指，香港是自由社會，「假新聞」最好不要立法，若自我規律、行業操守令問題可控，不希望用立法手段處理，形容為「不會因為傷風咳，就當是癌症處理」。

香港記者協會主席陳朗昇向《am730》表示，「假新聞」立法對香港無好處，因涉及三大困難，其一是難界定刑事責任，其二是現時本港「假新聞」情況不嚴重，其三是政府澄清的渠道充足，而香港情況「未嚴重到立法」。他又指，部分人以歐盟有假新聞法作為香港需要立法的理由存有漏洞，因為歐盟的法例是規管發佈消息的平台，而非個人，而且歐盟在立法後亦制定新聞自由法，平衡法例對新聞自由的影響。

陳朗昇對假新聞立法審慎樂觀

對於李家超再提「假新聞」問題最好由業界自我規律，陳朗昇指，對「假新聞」立法問題審慎樂觀，並欣喜政府的考量與記協相似，強調言論自由和新聞自由對香港很重要，「建制說現時香港由治入興，或者有悲觀的觀點認為很多人移民，對兩邊觀點，立假新聞法都沒有好處」，故認為政府不立假新聞法很合理。

憂「 竊取國家機密」定義不清

對於廿三條立法，陳朗昇認為廿三條立法是憲制責任，「必須要立」，記協會採用務實態度，待政府公佈相關條文後，再作評論，但承認新聞界對「竊取國家機密」的定義會有憂慮，「國家對不同資訊是否秘密的理解或與其他人有落差，要如何去理解，真的要條文出來後再討論」。