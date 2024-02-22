陳林華遊台一度傳失蹤 台北警方：當詐騙車手落網收押

【2月22日更新】31歲香港男子陳林華上月9日稱往台灣旅遊，同月24日傳出與家人失聯。台媒今日(22日)報道，陳男實際是赴台當詐騙集團車手，負責提領及運送贓款的成員，目前被台北警方逮捕並遭法院收押。 台北市文山二分局興隆派出所表示，日前接獲一名老翁報案，稱受邀加入股票投資Line群組，群內假投資顧問、成員營造獲利假象，致其誤信陸續投入逾1,004萬元新台幣，及後卻發現無法出金，始知受騙於1月24日報警。警方要求受害人假裝與詐騙集團成員配合，1月27日於約定地點交付剩餘款項，並部署警力埋伏，待雙方面交款項時逮捕假冒投資顧問的陳林華與另一把風男子，查扣二人身上27,300元現金收款收據、識別證、印章及手機等證物。

陳林華為持短期30天觀光簽證的港人，1月9日入境，他稱在香港擔任工人，收入不穩，有朋友告訴他來台灣旅遊期間當車手可以賺錢。全案現依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪移送台北地檢署偵辦，陳林華目前被收押。



31歲港男陳林華

香港警方通知家屬 稱已知道陳下落 陳林華1月飛台灣後，自1月27日起失去聯絡，其朋友2月20日在Facebook發文，廣傳尋人告示，據指陳林華於1月27日晚上曾致電一名女性朋友求救，聲稱「出咗事」，但之後匆匆掛線。家屬曾向警方及入境處求助，周五（2月23日）前往台灣報案錄口供。陳林華的家屬昨晚表示，香港警方通知他稱已知道陳的下落，他平安無恙。

入境處就傳媒查詢回覆指，就一名港人在台灣失蹤一事，入境處在接獲家屬求助後，已按家屬意願提供適切意見，並會繼續與家屬及特區政府相關部門保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬意願提供可行的協助。 據報曾致電友人求救稱「出咗事」 綜合尋人告示及陳林華兄長接受本地傳媒訪問時指，31歲的陳林華身高1.83米，他1月6號離開其位於藍田安田邨的住所後再沒歸家，及後透露獨自去台灣旅行，與朋友的對話截圖可見，他曾於1月16日在新北市板橋區一間居酒屋用膳，亦稱已購票打算於1月21日到新北市立新莊體育館觀看林書豪效力的「新北國王隊」主場比賽，但至1月24日起家人無法聯絡他。