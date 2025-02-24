陳法龍倡四招為燃料運輸業注入新血

燃料運輸是香港各行業的重要支柱，與其他行業同樣地面對人才短缺的挑戰。目前整個燃料運輸業有14000名從業員，當中有8000名燃料運輸車長。隨着不少從業員已屆退休年齡，行業開始有青黃不接的跡象。香港燃料運輸商聯會會長陳法龍直言，若情況加劇不僅影響行業的整體運作，還可能對社會的日常運行造成影響，故此期望通過四項舉措，為行業注入新血、新動力，迫切需要解決人才短缺的問題。 陳法龍提到，燃料運輸業並非簡單運送貨物，若未能及時、安全送達石油或化工產品，都會直接影響到各行各業的正常運作，最終受累的只會是廣大社會。因此，急需為行業注入新血、招聘優秀人才入行，以確保社會各界的運行暢順。 政商共同攜手提升行業形象 提升行業整體形象至關重要，陳法龍認為，透過社區宣傳和教育可以讓大眾更好地了解燃料運輸的專業性及其對社會的重要性，目標是改善行業形象，令更多年輕人對該行業產生興趣。 政府和業界策略性合作絕對有加乘作用。陳法龍建議政府撥出資源，與業界攜手舉行定期開放日或職業講座，針對性地向有意入行的年青人分享行業趣聞、勵志故事和成功案例，讓年青人發現行業的發展潛力和職業前景，同時可以打破外界對這行業的誤解。

建立培訓和晉升機制至為關鍵 此外，陳法龍認為，燃料運輸業應該建立完善的培訓和晉升機制，讓新人在入行初期就能感受及預計得到未來的發展空間。他坦言，「金錢絕對是大家的一大動力」，並以四寶石油有限公司的幾位資深車長為例，他們投身此行至今大約10年已經升任至管理層，目前月薪高達六位數字，遠高於香港打工仔入息中位數。 陳法龍續表示：「只要同事願意拼搏，又具備卓越能力，作為僱主必須加薪挽留人才」，而這樣的成功案例可以令更多新人看得見未來。 引進學徒計劃為業界注入新動力 他提到，各公司可以考慮推出學徒計劃及提供在職培訓，讓新入行的從業者在實踐中學習，並逐步提升自己的專業技能，企業同時亦以提高人才的留存率，還能增強整體行業的專業水平，形成可循環。 年輕一代往往關注工作環境和薪酬待遇，陳法龍強調，雖然燃料運輸的起薪點相對較高，月薪由2萬元至3萬元不等，但若能進一步提升員工的福利和工作條件，將會吸引更多年輕人願意加入燃料運輸行列，對行業的可持續發展至關重要。 留意到現在新一代的職場心態與以往不同，陳法龍指出，少數新人因行業認知不足，在初期學習後選擇離職。面對這一情況，他建議業界除了提供更具競爭力薪酬結構之外，亦可以考慮提供靈活的工作安排，確保新人能夠長期留在行業內。

擁抱ESG、多元文化及價值 最後，陳法龍提到，推動多元文化和包容性的工作環境對於吸引新一代也是至關重要的。隨着新一代對於ESG（環境、社會及公司治理）認知及關注度提升，他建議燃料運輸業追上時代步伐，締造廣受新一代喜愛的工作環境和公司文化，這不僅能吸引新人，還能提升整體行業的競爭力。 他又以四寶石油有限公司為例，過去積極在公司內部推動可持續發展的政策，將可持續性理念融入核心業務當中，例如減少碳排放及推動社會責任，同時提倡增加透明度，以作為公司內部、投資者及合作夥伴之間建立信任的重要基礎。 他相信，追隨ESG的國際大勢及多樣化的工作團隊能夠激發創新思維，並促進業內的相互學習，對行業未來發展無往而不利，亦為社會帶來更多的正面影響。 本港燃油運輸業發展數十載，若要持續貢獻香港社會各界，當務之急是吸納更多人才。陳法龍深信透過綜合策略，定能為燃料運輸業注入新血及新思維。他亦補充指，單靠他個人的努力並不足夠，期望更多業界人士做多一步，延續行業的專業，為創造更美好的未來作出有擔當的承諾，為香港的繁榮作出更大的貢獻。