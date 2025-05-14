陳澤銘關稅戰下訪美，向法律界強調香港是獨立關稅區（陳芷晴攝）

香港法律政策及治理研究中心今日舉行傳媒茶聚，陳澤銘分享一星期的訪美之旅，指最近受邀出席美國律師協會國際事務部周年大會，與當地律師交流。在傾談過程中了解到對方最關注的並非與中國或香港的關係，而是與特朗普政府的關係。不過，陳澤銘坦言當地律師對香港仍然有很多誤解，對香港的印象較負面，以為香港已經不再享有一國兩制，與其他內地城市無異。另外，陳澤銘順道到華盛頓與每年公布法治指數的「世界正義工程」見面，解釋政府在不少案件均曾敗訴，包括國安法案件。他指對方不知道這些案例，希望透過會面可提供有關香港法治的客觀資料，有助組織制定香港排名。

民間智庫、香港法律政策及治理研究中心本年初成立，首席顧問、律師會前會長陳澤銘本月初訪美，與當地法律界交流，強調香港是獨立關稅區，美國不應對香港加徵關稅。

總商會和新民黨早前均臨時取消訪美行程，解釋在關稅戰下氣氛不合適。陳澤銘今次繼續美國之行，他解釋沒有任何官方身份下輕鬆些，「唔係說好任何故事，係講事實」。他指過程中感覺不到當地法律人士因政治壓力，抗拒到香港執業。例如有律師行撤離香港主要因為經濟原因，疫情後的首次公開募股及併購生意普通。

計劃舉辦國際關係論壇

香港法律政策及治理研究中心董事陳志豪指，中心計劃今年下半年舉辦國際關係論壇，分享研究成果，並促進社會各界的交流，致力於與國際智庫、專業組織及學術機構加強聯繫。