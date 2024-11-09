陳祖恒：理解夏寶龍冀工商界主動出擊　尋新機遇新市場

中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日在深圳主持座談會，多名特區問責官員及本港工商界代表出席。獲邀出席的工業總會常務副主席陳祖恒表示，會上體會三中全會的決定提及要改革的心態，把香港的經濟和民生做好，反映本港工商業界有責任幫香港。

陳祖恒在一個電台節目指出，工商界做得好亦代表98%中小企也會做得好，帶動經濟都會好，「有生意做、有工開」，大家能夠分享到經濟成果，特別是現在大環境比較複雜，更要了解國家發展，相應作出改革。陳祖恒說，理解夏寶龍的意思是工商界要主動出擊，尋找新機遇、新市場。因此工總也有主動去東盟國家、歐洲及中東，尤其看好中東市場。