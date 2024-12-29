陳穎欣指訪日團非聖誕旅行 「視察豐洲市場0640 call㗎」 聖誕前回港壓縮行程開支

立法會主席梁君彥日前率領7名議員訪問日本，行程人均預算約5萬元，引起外界關注。代表團成員之一、工聯會陳穎欣日前於其Youtube頻道，批評「小黃人」慣性抹黑，強調訪日團並非聖誕節去旅行，「一日有十一個item，早午餐都係好似食快餐咁」，其中考察團曾到豐洲市場視察，「0640 call㗎，早餐都無得食，就要即刻到豐洲市場睇佢哋嘅運作」。另外，出發前亦要對外聯繫亦要與對方「夾時間」，而考察團聖誕前回港，亦是希望壓縮行程開支。

「爭取加入RCEP的最後一哩路」

她又澄清坐商務位的爭議，指她由於公務要先前往北京，再飛到東京，惟行程不足四小時，所以自己乘坐了經濟客位。陳穎欣又提到，日本擁有就加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的否決權，遂訪問參眾兩院作解說。她表示，希望日本政商界可以看到，香港加入RCEP 有互惠共贏的好處，形容行程是「為香港早日爭取加入RCEP的最後一哩路」。