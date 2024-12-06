陳美寶冀鐵路項目提速提效及多解說　啟德項目自己比議員更心急

新任運輸及物流局局長陳美寶首次以局長身分出席立法會鐵路事宜小組委員會，匯報各項興建中的鐵路項目及南港島綫西段的最新進展。委員會主席張欣宇首先歡迎陳美寶，期望日後合作無間，工作順利。

盧偉國：當局7個鐵路項目石沉大海9年 希望日後不用再追數

多名議員恭賀陳美寶履新，也有議員感謝林世雄及團隊在過去兩年半的努力。工程界盧偉國說，期待在陳美寶領導下，鐵路項目發展合理有效。他表示，當局在2014年宣布7個鐵路項目，提出時間表、路線圖及初步預算，但石沉大海9年，希望日後不用再追數。