陳美寶冀鐵路項目提速提效及多解說　啟德項目自己比議員更心急

新任運輸及物流局局長陳美寶首次以局長身分出席立法會鐵路事宜小組委員會，匯報各項興建中的鐵路項目及南港島綫西段的最新進展。委員會主席張欣宇首先歡迎陳美寶，期望日後合作無間，工作順利。
盧偉國：當局7個鐵路項目石沉大海9年 希望日後不用再追數
多名議員恭賀陳美寶履新，也有議員感謝林世雄及團隊在過去兩年半的努力。工程界盧偉國說，期待在陳美寶領導下，鐵路項目發展合理有效。他表示，當局在2014年宣布7個鐵路項目，提出時間表、路線圖及初步預算，但石沉大海9年，希望日後不用再追數。
民建聯陳學鋒關注南港島綫西段，認為當區居民接受任何系統，最重要是集體運輸系統方便出行，他擔心以高架形式興建，走線靠近民居，會影響景觀及有噪音，希望當局能先諮詢意見。
九龍中立法會議員楊永杰關注東九龍的綠色集體運輸系統，原先提出走線是郵輪碼頭至觀塘，但現時只去到啟德，東九龍商業區集中在九龍灣，現時走線未能對整區發展有很大幫助。
陳美寶：對於工作進度會向前看 一定要做得更加好
陳美寶回應說，對於工作進度會向前看，一定要做得更加好，預計未來兩至五年工作繁重，包括已開工及規劃中的項目，以及不少新鐵路項目正蘊釀，期望可以提速提效，盡早通知工程界規劃人手。
有關南港島綫西段項目，陳美寶說，智慧綠色集體運輸系統成本可以壓低約四成，具成本效益。她同意在密集環境建高架鐵路，要多做解說，會小心處理，採用膠車轆的輕型鐵路，噪音影響較重鐵低。
至於啟德項目，陳美寶說，目前正草擬招標文件，會廣納意見，目標是不遲於開始建造後三年，要完成工程，如果程序可以加快，便能提前落成，強調自己比議員更心急。
原文刊登於 香港電台