陳美寶稱國家對香港海運有大期望　積極推動綠色港口智慧港口

數小時內將近1900個集裝箱送抵華南地區

局方的社交網頁表示，陳美寶視察貨櫃碼頭運作，包括在使用新能源方面的進程，並見證智利「車厘子快線」抵港後，如何透過香港清關快、效率高、國際聯繫性強的優勢，數小時內將本月最大批，近1900個集裝箱的智利車厘子送抵華南地區。陳美寶向營運商講述政府的政策方向和期望，亦聆聽各營運商的業務計劃及關注，期待雙方加強配合，推動香港港口發展。

陳美寶表示，國家對香港特區的海運及港口業有很大期望。去年6月，二十屆三中全會提及香港必須繼續鞏固「三個中心」的地位，當中包括國際航運中心。她表示香港海運及港口業務面對重重挑戰，但欣悉各營運商一直為擴充貨源不斷努力，今次考察亦見證香港碼頭在各方面的優勢，認為只要大家團結一致，她對香港的港口及海運業務發展仍然充滿信心。