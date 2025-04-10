陳美寶稱正籌備約車統一平台　持續打擊非法載客取酬

立法會財委會繼續舉行特別會議。選委會界議員吳傑莊表示，5支的士車隊須於7月前運作，關注當局有否更多資源協助車隊提升市民體驗，以及會否調整網約車合法化管理框架。 易志明：當局打擊非法載客取酬的力度很弱 運輸及物流局局長陳美寶表示，5支的士車隊正用各自方法籌備，政府會積極協助。智慧交通基金協助車隊發展或落實科技設施，而在重要關口包括機場預留上落客點，當局亦積極籌備方便市民約車的統一平台，希望當車隊運作後進一步惠及市民。至於網約車平台的規管，她表示沒有鬆懈，希望今年內向立法會介紹建議。

航運交通界議員易志明認為，當局打擊非法載客取酬的力度很弱。陳美寶表示，運輸署一直與警方緊密聯繫作執法，近月持續有行動，希望加大宣傳力度，但由於涉及調查，數字上很多時有時間差距，未必緊貼。

實政圓桌議員田北辰表示，未來隧道收費原則應該是用者自付、收回成本，否則「七國咁亂」。陳美寶表示，希望在第二季內向交通事務委員會全面論述隧道和主幹道收費政策和考量，希望能通盤考慮和兼顧四大原則，包括交通管理、用者自付、公交優先以及效率優先。