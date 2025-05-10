陳美寶試坐百度自動車　料將擴展測試範圍至公共道路

運輸署上月底公布，百度將會在北大嶼山擴大自動車測試的路段至機場附近區域，設5個上落車試點，運輸及物流局局長陳美寶早前成為首名試乘百度自動車的乘客，滿意自動車表現。
陳美寶在網誌中提到試坐當日，自動車在機場附近指定測試路段行走一圈，她認為自動車無論是讓車、切線，以至在迴旋處均表現出色，與一般車輛無分別。提到相關測試已有多個技術躍進點，包括允許多部自動車同時運行，由以往大部分項目每次只有1至2架自動車測試，到上月底起增至10架同時運行。經測試及評估安全後，亦可在指定路段進行載客測試，並擴展測試範圍到更複雜的公共道路及小區，而非局限於單一路段。 百度未來計劃將測試延伸到東涌及數碼港等區域，安全車速上限，由以往時速30公里提高至50公里或以上。 陳美寶表示，得悉百度希望藉在港測試的契機走向世界，由現時測試左軚車，至稍後引進右軚自動車測試，以適應全球駕駛場景。局方就計劃於6月開始，在東涌部分路段，進行自動車不載客測試，將途經不同區內屋苑，初期主要集中於屋苑外圍道路，有序擴闊自動駕駛的應用場景。
預料今年內自動駕駛小型巴士可便利港珠澳大橋到港旅客
另外，機管局預計今年內，由港珠澳大橋到港的旅客，可以乘坐自動駕駛小型巴士，經由「航天走廊」往來港珠澳大橋香港口岸及毗鄰的商業設施。小型巴士行程只需約3分鐘，每輛車每程最多可接載16人。 機管局預計，自動駕駛小型巴士投入服務後，短期內單程每小時可接載約500人次，長期目標是每小時單向接載2000人次。系統計劃於2028年接通東涌市中心，方便旅客接駁港鐵網絡。原文刊登於 香港電台