陳美寶試坐百度自動車　料將擴展測試範圍至公共道路

運輸署上月底公布，百度將會在北大嶼山擴大自動車測試的路段至機場附近區域，設5個上落車試點，運輸及物流局局長陳美寶早前成為首名試乘百度自動車的乘客，滿意自動車表現。

陳美寶在網誌中提到試坐當日，自動車在機場附近指定測試路段行走一圈，她認為自動車無論是讓車、切線，以至在迴旋處均表現出色，與一般車輛無分別。提到相關測試已有多個技術躍進點，包括允許多部自動車同時運行，由以往大部分項目每次只有1至2架自動車測試，到上月底起增至10架同時運行。經測試及評估安全後，亦可在指定路段進行載客測試，並擴展測試範圍到更複雜的公共道路及小區，而非局限於單一路段。 百度未來計劃將測試延伸到東涌及數碼港等區域，安全車速上限，由以往時速30公里提高至50公里或以上。 陳美寶表示，得悉百度希望藉在港測試的契機走向世界，由現時測試左軚車，至稍後引進右軚自動車測試，以適應全球駕駛場景。局方就計劃於6月開始，在東涌部分路段，進行自動車不載客測試，將途經不同區內屋苑，初期主要集中於屋苑外圍道路，有序擴闊自動駕駛的應用場景。