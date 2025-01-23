陳美寶：啟德智慧運輸系統擬第三季招標　冀引入港鐵外市場力量

陳美寶指未來10個鐵路項目中6個由港鐵負責，但強調有競爭才有進步，被問及是否不讓港鐵獨大，她強調港鐵是政府「好伙伴」，交流非常密切，她對港鐵有三個期盼，包括加大力度壓縮成本、開拓非票務收入來源以及融資方面多元化。陳美寶認為港鐵作為上市公司，推進鐵路項目有空間控制成本，亦可投沿線以外的項目。

本港目前正籌備興建最少10個鐵路項目，其中6個屬重鐵項目，其餘4個為中型智慧綠色集體運輸系統項目。運輸及物流局局長陳美寶表示，啟德智慧綠色集體運輸系統爭取今年第三季公開招標，期望在非重鐵項目中引入港鐵以外的市場力量，參考國內及海外做法，為工程訂立「通用標準」。

北都公路縮短隧道走線 據了解勘查費由逾11億減至約7億

陳美寶與傳媒午宴時透露，連接天水圍至新界北坪輋、全長23公里的北都公路，有需要控制好成本，方案會很快提交立法會。當局打算引入無人機等科技減少「鑽窿」開支；另外在不影響新界北市鎮規劃以及附近土地用途情況下，將原本隧道部分縮減節省工程開支，「本來2公里長，減到0.5公里」。據了解，勘查研究的費用由原本超過11億，至約7億，勘查時間亦大幅縮短。

工程合約中亦會引入條款，令工程承辦有更多誘因「慳錢」。她預計，工程成本將會較早前下降，預計最快2027年招標，2028年展開工程，分階段上馬。陳美寶強調工程費用要「慳得一蚊得一蚊」，惟作為香港經濟發展新引擎的北都公路不能拖慢，「要有大局觀優次易見」。