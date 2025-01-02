熱門搜尋:
濟州航空空難 叱咤2024 除夕倒數 行山路線 新店關注組 DOUBLE COAST 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-01-02 10:32:00

陳美寶：如需要可透過引入專才或工作簽證支援C919客機維修

分享：
陳美寶：如需要可透過引入專才或工作簽證支援C919客機維修

陳美寶：如需要可透過引入專才或工作簽證支援C919客機維修

adblk5

國家自主研製的客機C919執飛香港至上海部分航線，運輸及物流局局長陳美寶表示，希望先做好有關航班的推廣和配套，期望有更多拓展，但形容如要「走得遠、必需坐得穩」，希望拓展得更深和更廣的航空網絡。

陳美寶：預計未來20年全球旅客將會增長約6.1%

陳美寶在港台節目《千禧年代》說，民航處於2012年起一直參與C919在內地認證工作，有派員前往培訓及參與課程，如果需要多些人員進行支援工作，亦可透過引入專才計劃或工作簽證來港，進行相關維修工作。她提到政府會與香港國際航空學院研究，未來適時提升培訓名額。

adblk6

陳美寶引述數據說，預計未來20年，全球旅客將會增長約6.1%，中國旅客增長約11.4%，飛機需求約42000架、當中20%會付運中國。她說國產飛機踏出世界市場，需要設立出租人公司提供融資平台，而香港是重要人民幣離岸中心，並設有飛機租賃稅務優惠，可以吸引公司來港設立總部，協助飛機制造公司進行租賃。

陳美寶又說聖誕期間本港航班升降量，高峰達1150班，恢復疫情前水平，平均客運量超過18萬人次，上月21日單日高峰達19萬人次。機管局會積極增加航班，運輸及物流局亦會以開放態度將航權下一些限制剔除，做到加航點和加航班。

原文刊登於 香港電台

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 