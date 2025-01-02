陳美寶：如需要可透過引入專才或工作簽證支援C919客機維修

國家自主研製的客機C919執飛香港至上海部分航線，運輸及物流局局長陳美寶表示，希望先做好有關航班的推廣和配套，期望有更多拓展，但形容如要「走得遠、必需坐得穩」，希望拓展得更深和更廣的航空網絡。

陳美寶：預計未來20年全球旅客將會增長約6.1%

陳美寶在港台節目《千禧年代》說，民航處於2012年起一直參與C919在內地認證工作，有派員前往培訓及參與課程，如果需要多些人員進行支援工作，亦可透過引入專才計劃或工作簽證來港，進行相關維修工作。她提到政府會與香港國際航空學院研究，未來適時提升培訓名額。