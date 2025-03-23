陳美寶：正籌備空中的士相關修例 或在第二階段監管沙盒試驗

港府致力發展低空經濟，日前更公布「監管沙盒」38項首批試點項目名單，首階段試驗半年。運輸及物流局局長陳美寶今日出席電視節目時表示，部分項為科學園、數碼港及醫院範圍，累積足夠數據及信心後，或可擴大試驗至園區附近，如跨海至對岸。她又指，無人機運送可能涉攝錄的私隱問題，現時已有相關法例規管，針對首批的試驗，當局與個人資料私隱專員公署有緊密溝通，署方知悉政府正進行進一步修例，強調會小心研究；當局會會在方便市民及保障私隱之間作出平衡，並小心拿捏。

至低空經濟未來的應用範圍，下一階段會否有空中的士等載人項目，陳美寶說，政府正籌備相關修例，包括無人機的負載水平，有待修例通過，可以更好籌備載人項目；容許民航處長基於安全前提下，批准進行可載人無人機試飛，但現階段未到真正載人階段，相信會在第二階段試驗中實現。

另外，今次首階段試驗項目中，有外送平台於白石角到馬鞍山的無人機「跨海」送外賣服務。日後如何在市區應用，陳美寶承認，本港市區人口較為密集，要找到適合的起降點確有限制，加上市區交通、物流配送已十分高效，政府會積極研究如何在不干擾民航運作下，找到適合的航綫。