陳美寶：的士車隊以不同方法羅致司機　運輸署將監察運作表現

運輸及物流局局長陳美寶出席一項活動後主動回應的士車隊問題。她表示，當局最近推動一系列的士改革措施，有5個車隊成立，按運輸署計劃，車隊需要在今年7月底或之前正式運作。她說知道車隊以不同方法羅致和聘用司機，希望車隊正式運作時，可加速業界積極招聘有質素和有活力的司機加盟，更好服務市民。
陳美寶：知道有兩個車隊正在試運行
陳美寶表示，目前知道有兩個車隊正在試運行，目標是讓市民盡快體驗司機服務、車款、車內安全設備及網約預約等，累積經驗，以便滿足到正式發牌時的條件。運輸署會監察的士車隊試運行的表現，會要求因應乘客意見作出改善和優化，滿足發牌條款，才會正式批出牌照。
陳美寶表示，5個的士車隊規模不一，對乘客的服務取決於規模和司機的數目，每個車隊亦有其品牌及目標客群，聘用司機有各自策略。當局期望的士車隊以市民利益為依歸，為業界帶來改革氣象。
陳美寶對可於7月推出車隊很有期盼
被問到原本預計最快3月底前，可以有的士車隊服務市民，陳美寶回應說按進度計劃，車隊要在今年7月底或之前正式運作，早前有部分車隊負責人認為籌備進度可以快一些，目標希望3月底面世，目前率先見到運行的車隊是盡快讓乘客有新的體驗，相信他們會加緊籌劃和部署，對可於7月推出車隊很有期盼。
對於車隊可以如何招聘較好的司機，陳美寶相信各車隊照顧目標客群及吸引司機加盟時會各出其謀，透過市場力量和競爭可以有進步。運輸署早前批出暫准營運標書時，審慎檢視他們的建議，容許保留彈性，以便吸引司機加盟，包括未必屬於僱主與僱員關係。她重申，期望的士車隊可以做到領頭羊作用，令服務更到位，追上時代進步。
原文刊登於 香港電台