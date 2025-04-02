陳美寶：的士車隊以不同方法羅致司機　運輸署將監察運作表現

運輸及物流局局長陳美寶出席一項活動後主動回應的士車隊問題。她表示，當局最近推動一系列的士改革措施，有5個車隊成立，按運輸署計劃，車隊需要在今年7月底或之前正式運作。她說知道車隊以不同方法羅致和聘用司機，希望車隊正式運作時，可加速業界積極招聘有質素和有活力的司機加盟，更好服務市民。

陳美寶：知道有兩個車隊正在試運行

陳美寶表示，目前知道有兩個車隊正在試運行，目標是讓市民盡快體驗司機服務、車款、車內安全設備及網約預約等，累積經驗，以便滿足到正式發牌時的條件。運輸署會監察的士車隊試運行的表現，會要求因應乘客意見作出改善和優化，滿足發牌條款，才會正式批出牌照。