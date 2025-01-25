陳美寶：目標於今年內提出網約車平台立法建議

運輸及物流局局長陳美寶表示，就網約車平台的立法建議，局方目標是於今年內，提出建議作介紹和諮詢，已邀請交諮會成立工作小組，由主席張仁良主持，下月將約見數個平台營辦商，聽取他們經驗和具體意見。
陳美寶出席電台節目時表示，知道社會非常關注網約車平台，因為市民經常採用點對點服務，每個巿民都是專家及用家。局方一直保持與的士業界溝通，農曆年前後應已安排團拜。至於網約車發牌模式及數目，她表示，運輸署正進行調查，希望將數據整合以量化需求和供應，而的士車隊預計在今年3月至7月陸續實施，期望的士車隊可以盡快與市民見面。
就無人機的監管沙盒項目，當局已收到72個申請者，項目非常多元化，除了運送貨物作物流配送，亦有公共服務的檢驗和維修，當中亦有涉及載人，當局稍後會公布和宣傳。
有信心香港機場鮮活市集較築地巿場好
另外，機管局推出機場城市發展藍圖耗資1,000億，其中300億基建費用由機管局承擔，陳美寶表示，局方與機管局很小心研究融資問題，希望透過多元化的方法，包括發債以至市場參與，機管局的投資主要進行基本基建設施。她透露有來自不同地方的個別公司，向政府表達特別對某些項目有興趣。她說，機場城巿的鮮活食品交易中心，能夠用到機管局和香港物流業界的長處，本港過去數年銳意在機場發展冷凍鏈設施，無論是鮮活食品以至醫療藥品，有信心香港可以較日本築地巿場更好。
原文刊登於 香港電台