陳美寶：目標於今年內提出網約車平台立法建議

運輸及物流局局長陳美寶表示，就網約車平台的立法建議，局方目標是於今年內，提出建議作介紹和諮詢，已邀請交諮會成立工作小組，由主席張仁良主持，下月將約見數個平台營辦商，聽取他們經驗和具體意見。

陳美寶出席電台節目時表示，知道社會非常關注網約車平台，因為市民經常採用點對點服務，每個巿民都是專家及用家。局方一直保持與的士業界溝通，農曆年前後應已安排團拜。至於網約車發牌模式及數目，她表示，運輸署正進行調查，希望將數據整合以量化需求和供應，而的士車隊預計在今年3月至7月陸續實施，期望的士車隊可以盡快與市民見面。