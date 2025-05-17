陳美寶：規管網約車平台與的士業改革不能分割　兩者相輔相成

政府籌備5支的士車隊於7月底前提供服務。運輸及物流局局長陳美寶今日早上在港台節目表示，的士車隊反映希望容許試運車隊亦可使用主要口岸等的正式車隊專屬的士上落客位，她說可考慮給予彈性，方便試運車隊使用。至於規管網約車平台，陳美寶強調有關規管與的士業改革是不能分割，兩者是「相輔相成」亦是互補，應向「共存共生」邁進。當局一定以市民利益為依歸，亦會考慮不同持分者的關注。
有的士司機致電節目表示，生意差其中因為部分業界以提供「七折」等手法搶客，又認為不應有網約車。亦有聽眾反映，上學繁忙時間面對的士拒載。陳美寶說不少的士司機提供很好服務，過去數十年一直服務社會，但需要向前邁進，滿足市民需求，強調政府團隊是有擔當。
至於的士司機記分制，陳美寶表示，去年9月實施至今年5月期間，有80多名司機被記分，當中約60人被記10分，大部分涉及拒載。
5隊的士車隊仍以7月「落地」目標作籌備
政府去年發出5個的士車隊牌照的「有條件暫准通知」，現時有兩隊車隊正試行。陳美寶表示，5隊的士車隊仍以7月「落地」的目標作籌備，她留意到車隊近日「各出奇謀」招聘，希望吸引較有活力、冀用車隊形式接網約單的司機加入。被問到如果屆時車隊投入服務車輛數目未達申請規模6成，會否考慮降低門檻。陳美寶認為言之尚早，強調有關入場門檻是大家「傾出來」，亦符合市場情況。
陳美寶提到，曾預約的士車隊服務，司機有禮貌亦有活力，比預期早10分鐘到達目的地，車內設有「三寶」，包括汽車監控系統、全球定位衛星系統及支付系統。她形容體驗非常好，感覺「煥然一新」，又說有車隊負責人反映很想做好品牌，不是「濫竽充數」。
原文刊登於 香港電台