陳美寶：規管網約車平台與的士業改革不能分割　兩者相輔相成

政府籌備5支的士車隊於7月底前提供服務。運輸及物流局局長陳美寶今日早上在港台節目表示，的士車隊反映希望容許試運車隊亦可使用主要口岸等的正式車隊專屬的士上落客位，她說可考慮給予彈性，方便試運車隊使用。至於規管網約車平台，陳美寶強調有關規管與的士業改革是不能分割，兩者是「相輔相成」亦是互補，應向「共存共生」邁進。當局一定以市民利益為依歸，亦會考慮不同持分者的關注。

有的士司機致電節目表示，生意差其中因為部分業界以提供「七折」等手法搶客，又認為不應有網約車。亦有聽眾反映，上學繁忙時間面對的士拒載。陳美寶說不少的士司機提供很好服務，過去數十年一直服務社會，但需要向前邁進，滿足市民需求，強調政府團隊是有擔當。