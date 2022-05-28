陳肇始：相信煙民戒煙不太難　會按申訴專員建議加強滅鼠

本港去年吸煙率下降至9.5%，是有紀錄以來最低，首次錄得單位數，食物及衞生局局長陳肇始表示，政府一直積極控煙，但仍有58萬多人有吸煙習慣，平均每日吸食一包以下，相信他們戒煙不會有太大難度。另外，申訴專員公署早前調查發現，食環署目前的鼠患指數未能有效測量老鼠實際數目或出現次數，未必反映鼠患實況。陳肇始指，當局將會按照申訴專員公署建議，令區内滅鼠計劃更到位。

陳肇始表示，政府一直積極控煙，但仍有58萬多人有吸煙習慣，平均每日吸食一包以下，相信他們戒煙不會有太大難度。(資料圖片)

陳肇始說，煙民感染新冠病毒後，患上重症、併發症的機會較高，會對醫療系統造成壓力，除了要想辦法大幅減低吸煙率，亦要令從未吸煙的人不要接觸煙草。 她指，當局正研究透過加煙草稅，擴展禁煙區至交通工具等候區、及上調合法購買煙草產品的年齡等推動控煙，並採取針對策略，鼓勵40至49歲人士、青少年、女性及個別行業煙民戒煙。

食環署會投放更多資源令滅鼠計劃更到位

申訴專員公署早前調查發現，食環署目前的鼠患指數未能有效測量老鼠實際數目或出現次數，未必反映鼠患實況。陳肇始表示，本港食肆愈來愈多，後巷的廚餘垃圾堆積問題嚴重，而滅鼠行動涉及房屋署等跨部門合作，存在挑戰，但滅鼠問題不會留待下屆政府處理，當局將會按照申訴專員公署建議，令區内滅鼠計劃更到位，食環署會投放更多資源加強巡查及人手，而市民食肆亦要配合妥善處理垃圾廚餘。

被問到新一屆政府將會加入績效指標KPI，及增設副司長，陳肇始說不評論下屆政府，但現屆政府仍會在任期内盡力推展基層醫療藍圖等工作。



