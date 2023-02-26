陳茂波冀港當綠色領跑者 用「雙引擎」加速產業發展

剛發表財政預算案的財政司司長陳茂波表示，創新科技是經濟發展的驅動力，亦提供了讓高質量發展加速向前的契機。發展綠色科技及綠色金融，更是國際大趨勢。

陳茂波以「擔當綠色領跑者」為題發表網誌，指目前全球尚未出現具領導地位、兼具綠色科技及綠色金融的產業集群。國家早已訂出「雙碳」目標，香港也訂了減碳的方向，且擁有不少具質素的綠色科技企業和國際金融中心的優勢。

他指，香港絕對有能力更好結合綠色科技和綠色金融，借助這「雙引擎」以加速這個產業的發展，建設國際綠色科技及金融中心將為香港帶來新的藍海。

陳茂波與財政司副司長黃偉綸昨亦分別到訪科學園及數碼港，探訪多家綠色科技初創企業，了解他們的創新技術和發展需要。他稱，深深感受到在預算案提出的雙綠色策略，確實正值其時，是推動香港綠色發展的一條必由之路。

陳茂波指，發展綠色科技固然需要紮實的科學研究和技術開發，但同樣重要的是投融資和商業管理上的支持，以至巿場研究和推廣。跨界別聯手合力鎖定痛點、研發方案、支持應用，將更好推動整個綠色科技從創新研發、商品轉化，至量化生產和產業化的積極循環。

他相信，透過建立這樣高度協調互動的生態系統，香港的綠色科技發展必可加速向前並蓬勃發展，吸引全球資金、企業和人才匯聚香港，成為全球的領跑者。