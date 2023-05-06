陳茂波出席沙田美食市集　稱今年經濟復蘇更快更強

「開心香港」活動今明（6至7日）兩日，在沙田舉行第二場的美食市集。財政司司長陳茂波今日出席開幕禮時表示，相信香港今年的經濟，一定會復蘇得更快更強。

第二場的美食市集在今明兩日舉行，陳茂波今早出席市集的開幕時表示，今次的市集毋須門票入場，令人流更旺更熱鬧。陳表示，上星期港島區的美食市集「丁財兩旺」，令市民與商戶都能滿載而歸，而今次的沙田市集人氣更旺。他指見到市民食得開心、暢聚愉快，自己也十分高興，又指這是他在財政預算案提出舉辦「開心香港」活動的初衷。

有曾去過灣仔美食市集的市民表示，滿意今次入場安排，因為不用排長龍，而且室外較空曠，更適合市集。然而亦有市民認為室外要忍受炎熱天氣。不過有報道指，在場有一檔炒米粉的售價高達80元，令市民卻步，最終減價求售。

陳茂波指第一場市集反應良好

陳茂波表示，第一場市集反應良好，今次有約70個商戶參與。陳在致辭時表示，本港第一季的經濟增長達到2.7%，較去年同期及去年第4季為佳，而3月份零售數字有330多億港元，首季較去年同期上升逾24%，當中餐飲上月收益有90多億港元。他指新曆及農曆新年期間，出口數字錄得約20%的跌幅，因此感激全面通關後，市民、內地旅客，以及國際旅客消費刺激經濟增長。