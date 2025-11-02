陳茂波出訪沙特阿拉伯談新機遇 稱與中東有龐大合作空間

財政司長陳茂波今日(2日)發表網誌。他提到，上周率領約40人的創科及金融商貿代表團到訪沙特阿拉伯利雅得，參加第九屆「未來投資倡議大會」，向匯聚在沙特的國際投資界及商界領袖介紹香港的新發展和新機遇，並就環球宏觀形勢發展進行深入交流。他表示，與當地最少在三方面有龐大的合作空間和機會。

沙特對本港初創感興趣

陳茂波表示，首先是金融合作方面。沙特以及其他中東地區正提速發展，不少龐大的基建項目正全速推進，這些計劃均需要更多元化的資金來源及創新的籌融資模式。香港同時匯聚國際和內地資本，並提供豐富多元的金融工具，有今年全球最大的IPO市場、亞洲最大的綠色金融市場、蓬勃的債券市場。

第二是創科合作。陳波茂表示，在訪問當地的初創孵化平台和推動數字化發展的機構時，注意到兩地在推動創科產業和數字化發展方面，有許多不謀而合之處。事實上，香港科學園去年隨團到訪沙特簽署合作備忘後，已有沙特初創公司到來香港，成為初創生態的一部分。沙特對本港科企和初創很感興趣，其中尤其關注人工智能、醫藥健康、金融科技等方面，希望往後加強協作。

第三是拼船出海。在「一國兩制」下，香港國際化優勢突出、國際資金、人才和企業在此高度匯聚，是內地企業出海中東及中東企業進軍內地和亞洲市場的雙向平台。這次的代表團特別加強結合內地企業和本地企業一起「併船出海」的力量。有隨團的內地科技初創，在此行簽定了合作備忘，成功開拓了新的市場。此外，亦積極向當地的大型發展公司推介來港路演，物色合適的合作夥伴。

