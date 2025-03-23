陳茂波參觀內地潮流文創企業 總結經營IP三大關鍵 「香港發展文創產業有獨特優勢 」

這次訪京，陳茂波到訪了一家內地領先的潮流文化娛樂公司，並參觀其產品展示區。（財政司司長網誌）

正在北京訪問的財政司司長陳茂波，今(23日)早出席在京召開的「中國發展高層論壇」並發表演講。他在在網誌表示，此行重視考察文化創意產業，到訪一家在業內具領導地位的潮流文化創意企業，考察文創類IP產品的孵化，並了解該企業豐富的IP產品管理和營銷經驗。

陳茂波指，文化創意產業近年正蓬勃發展，一些深受歡迎的知識產權(IP)商品，成不少人對文化認同與情感連結的載體，而IP衍生出大量商品，帶來龐大的商機。他總結稱，要成功經營文創類IP產品，必須具備3項關鍵元素，包括產品與客戶間的感知以至思想交流、能為客戶帶來不同面向的體驗，以及產品有不斷變化、迭代以至革新的潛力。