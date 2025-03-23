陳茂波參觀內地潮流文創企業 總結經營IP三大關鍵 「香港發展文創產業有獨特優勢 」

正在北京訪問的財政司司長陳茂波，今(23日)早出席在京召開的「中國發展高層論壇」並發表演講。他在在網誌表示，此行重視考察文化創意產業，到訪一家在業內具領導地位的潮流文化創意企業，考察文創類IP產品的孵化，並了解該企業豐富的IP產品管理和營銷經驗。
陳茂波指，文化創意產業近年正蓬勃發展，一些深受歡迎的知識產權(IP)商品，成不少人對文化認同與情感連結的載體，而IP衍生出大量商品，帶來龐大的商機。他總結稱，要成功經營文創類IP產品，必須具備3項關鍵元素，包括產品與客戶間的感知以至思想交流、能為客戶帶來不同面向的體驗，以及產品有不斷變化、迭代以至革新的潛力。
陳茂波認為，香港在發展文創產業上有獨特優勢，如本地創作人了解內地市場，亦有前沿的國際視野，相信能創造出引發大眾共鳴的內容和角色。陳茂波強調，政府將在政策上支持文創產業，例如五年內推出逾30個文化IP項目、「引進重點企業辦公室」將引入更多結合創科的文創企業等。
於中國發展高層論壇演講
另外，陳茂波將於「中國發展高層論壇」其中一個專題研討會上，以「如何透過改革激發增長動能」作主旨演講。他說，全球經濟與社會發展當前正面對多重挑戰，個別西方國家的保護主義和政策搖擺，加劇地緣政治風險和經濟碎片化，加上科技創新引發商業營運以至模式的顛覆式變革，人口高齡化亦為消費需求結構等帶來漸進但巨大的轉變，相信對香港而言，這些趨勢難免會為發展造成挑戰，但也可帶來機遇。