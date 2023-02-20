陳茂波周三宣讀橙皮預算案 對香港未來充滿信心和期盼

新一份《財政預算案》將於本周三(22日)發表。財政司長陳茂波昨率先披露，預算案封面將選用橙色，代表他對香港的未來充滿信心和期盼。財經事務及庫務局長許正宇指，當局考慮收緊政策時，亦要令經濟穩固的苗頭持續，或考慮「中間偏鬆」的策略。政界則對應否派發消費券意見不一。

陳茂波昨在網誌披露，新一份預算案採用橙色，指反映他對香港的未來充滿信心和期盼。他指，今年籌備預算案的挑戰在於經歷了3年疫情的打擊，加上外圍經濟疲弱，幾年下來累積了頗高的赤字，但社會經濟的復甦仍須鞏固，對未來的投資亦需要加力支持。他又稱，香港正在復常路上、經濟正重拾動力，儘管在資源偏緊下面對較多制約，但仍無礙當局下大決心，竭盡全力拼經濟、惠民生，並為香港的未來發展作長遠布局。而國家正穩步朝高質量方向發展，科技創新提供了加速向前的契機，香港正迎來黃金機遇。

許正宇：考慮「中間偏鬆」策略

財經事務及庫務局長許正宇則在一個電視節目上指，政府在疫情期間果斷推出提振經濟措施，但不能長期、大規模推出寬鬆措施，須張弛有度。他表示，現時經濟數提有好轉跡象，但部分行業現未完全恢復；當局考慮收緊政策時，亦要令經濟穩固的苗頭持續，所以或考慮「中間偏鬆」的策略。民建聯主席李慧琼認為，香港的財政儲備仍相當豐厚，建議當局可再向市民發放消費券，直言「多有多派，少有少派」。行會前成員、「香港黃金五十」創辦人林奮強則指，市民不應再要求政府派錢，反建議當局要設法賺錢，利用公帑去投資未來。