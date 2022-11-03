陳茂波回港核檢陽性免隔離　徐樂堅：不評論個案亦不提供CT值

財政司司長陳茂波抵港核酸檢測陽性被評為「康復個案」，毋須隔離。在今日(3日)的疫情記者會上，多名傳媒都提問有關問題，希望當局解釋如何定義無病徵以及CT值要多高才可毋須隔離，衛生防護中心總監徐樂堅表示，不會特別評論某個個案，他亦不會提供相關的CT值，惟強調康復者不受「紅碼」限制，有關安排是所有人，包括官員要求是一致。

稱 所有人包括官員入境要求一致

徐樂堅表示，不會亦不可以評論每個個案，亦不能提供某位市民實際檢測的CT值給公眾知道，有個案康復後5至6天便可回港，並就此致歉，惟他指入境旅客只需快測陽性，在網上申請健康資料後便可進入香港，而旅客抵港後會在機場做核檢，採樣後便可回家或酒店等結果，若相關人士檢測陽性，當局會觀察他所有資料，包括他檢測結果、感染日子、康復時間，去判定陽性個案的市民是否屬復陽個案，抑或是康復個案及感染個案，倘若當局判定相關人士是「康復」或「復陽」個案，相關人士就不會獲發「紅碼」。徐樂堅強調是所有人包括官員，在入境措施與公共衛生檢測衡量要求完全一致。

他補充，在9月26日開始至本月1日，共有455名早前確診的抵港人士，回港核檢陽性，但當局判斷為無病徵，在研究所有資料後認為他們不具有傳染性，於是毋須發「紅碼」以及隔離，但需要在抵港後的第2日、第4日及第6日繼續做核測，而當局在其中亦沒有發現有傳染性，認為有關安排與本地個案相似。

李夏茵：盼市民「更全面」理解防疫政策

至於醫務衛生局副局長李夏茵表示，對於坊間就有關事件的報道需要作出澄清，希望市民對政府防疫政策有「更全面、更深、更客觀的理解」，強調在抗疫的道理及復常的方案下，需要齊心才能向前。