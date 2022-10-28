陳茂波外訪期間快測陽性 再有染疫幼童現嘶哮症

再有確診新冠肺炎的幼童要入住兒科深切治療部。一名已接種兩劑新冠疫苗的21個月大確診女童，上周六(22日)發高燒、氣喘和胃口差等原因入院，治療後已經出院。詎料她前晚突然氣喘和出現嘶哮症狀，再次入院後需要用呼吸機，現正在兒科深切治療部留醫，情況穩定，醫管局指，女童同時亦感染鼻病毒，又稱早前的確診2歲半男童仍然危殆。

劉宇隆：未復原便染鼻病毒 易觸發嘶哮症

正在韓國參與學術會議的政府專家顧問劉宇隆稱，21個月大女童在感染新冠肺炎後，因未完全恢復便感染鼻病毒，故容易觸發嘶哮症。他又稱，女童已接種兩針科興，但由於未完成接種故保護力仍不足，又稱鼻病毒現時只能靠家長小心防護。他又說，韓國近期亦有50名兒童染疫後離世，當中不少有嘶哮症及急性壞性症腦炎，料與當地疫苗接種率較低有關。

