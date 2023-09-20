陳茂波外訪鼓勵法國企業捉緊香港發展機遇　拓展大灣區市場

財政司司長陳茂波正出訪法國，他昨早在巴黎出席由香港貿發局舉辦的「成就機遇．首選香港」論壇，並發表演講，向法國工商界推廣香港的新機遇和新優勢。他指出國家長期堅持一國兩制，是讓香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。而香港在國家的堅實支持下，享有連結內地市場、同時維持市場經濟和普通法制度，資金、資訊、貨物和人員自由流動等獨特優勢，是聯繫內地和世界的雙向門戶，是法國企業進軍內地和亞洲市場的最佳跳板。
陳茂波表示，除了金融服務等傳統優勢產業，香港在創新科技、綠色科技和綠色金融、以及文化和創意產業等新領域都蓬勃發展。他鼓勵法國企業捉緊香港這些新領域的發展機遇，拓展粵港澳大灣區以至整個區域的市場。
陳茂波將轉往倫敦訪問
陳茂波亦參觀了歐洲最大設計展覽機構Maison et Objet（M&O）位於市內的工藝設計概念店，並與其管理層會面。M&O將與香港設計界展開多方面合作，包括在明年1月於巴黎舉行的M&O 30週年紀念活動中設置香港館，10位香港本地設計師將會參展，展示香港的設計軟實力。M&O亦正與創意香港商討，積極計劃明年底在香港聯合舉辦主題設計活動。
昨日下午，陳茂波拜會了中國駐法國大使盧沙野，向他介紹香港的最新發展。其後出席香港——法國商務委員會會議，與法國商界領袖分享香港的經濟發展情況，並討論進一步深化兩地經貿合作。晚上，陳茂波出席巴黎「香港晚宴」並發表演說，出席晚宴的嘉賓包括法蘭西島大區主席佩克雷斯和政商界的領袖及專業人士。陳茂波今日將由巴黎轉往倫敦訪問。