陳茂波外訪鼓勵法國企業捉緊香港發展機遇　拓展大灣區市場

財政司司長陳茂波正出訪法國，他昨早在巴黎出席由香港貿發局舉辦的「成就機遇．首選香港」論壇，並發表演講，向法國工商界推廣香港的新機遇和新優勢。他指出國家長期堅持一國兩制，是讓香港回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。而香港在國家的堅實支持下，享有連結內地市場、同時維持市場經濟和普通法制度，資金、資訊、貨物和人員自由流動等獨特優勢，是聯繫內地和世界的雙向門戶，是法國企業進軍內地和亞洲市場的最佳跳板。

陳茂波表示，除了金融服務等傳統優勢產業，香港在創新科技、綠色科技和綠色金融、以及文化和創意產業等新領域都蓬勃發展。他鼓勵法國企業捉緊香港這些新領域的發展機遇，拓展粵港澳大灣區以至整個區域的市場。