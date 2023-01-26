陳茂波對今年充滿期待及信心 料上半年陸續推出多項互聯互通優化措施

受疫情影響，時隔3年，港交所再次舉行實體開市儀式。財政司司長陳茂波今日（26日）出席港交所農曆新年首個交易日開市儀式後表示，雖然外圍環境仍有很多不確定因素，但香港與內地及國際恢復通關，整個市場氣氛亦恢復，人氣財氣亦變得暢旺，預計今年市道、經濟比去年好得多。他又指，今年政府官員會多外訪，向外界介紹香港優勢、說好香港故事，亦會舉辦更多不同會議，讓國際友人親身來香港考察。而港交所亦會提升上市平台的競爭優勢，他對今年充滿期待及信心。

今年互聯互通有新突破 互換通等上半年陸續推

陳茂波透露，今年互聯互通工作有新突破，互換通、將外國公司納入滬深港通南向通以及人民幣港幣雙櫃台等措施，今年上半年陸續推出。他又提到，去年環球股市表現欠佳，令上半年香港新股IPO市場受到一定衝擊，不過第四季起有起色，認為今年表現一定會較去年好。除了推出特殊目的收購公司(SPAC)之外，現時具一定規模的特專科技公司，即使未有盈利，港交所亦有特別機制讓這些公司在港上市，又正研究進一步激活創業板，為中小企及初創企業提供融資渠道。