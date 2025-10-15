陳茂波展開紐約訪問行程　向當地政商金融界領袖介紹香港最新發展情況

財政司司長陳茂波於美國紐約展開訪問行程。抵埗後，他應邀出席美中關係全國委員會年度晚宴，並與委員會主席、前美國貿易代表白茜芙會面。雙方在會晤中，就當前中美經貿關係，以及香港與美國兩地在貿易、投資和金融市場方面的議題交換意見。陳茂波亦向白茜芙介紹香港的最新發展情況。

陳茂波盼與委員會繼續合作

陳茂波在會面中表示，很高興再度前來美國，與美國政商學界及智庫的領袖面對面交流和介紹香港的最新發展。香港與美國之間有着深厚而密切的經貿金融關係，儘管當前國際經濟面對巨大不確定性，香港在「一國兩制」下，將一如既往維持自由港地位、普通法制度、簡單低稅制、良好法治，以及開放、穩定和可預測的經貿政策，繼續歡迎美國商界來港投資興業。委員會一直在推動港美經貿關係方面扮演積極角色，陳茂波期望未來能夠繼續與委員會保持良好合作，共同為兩地商界創造更多機遇。