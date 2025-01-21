陳茂波抵瑞士展開世界經濟論壇年會行程　推介香港優勢和價值

財政司司長陳茂波抵達瑞士達沃斯，參與世界經濟論壇2025年會。他與多名出席世界經濟論壇年會的金融工商界領袖共進午餐，積極推介香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的優勢和價值，參會嘉賓來自歐美、中東、日本等地的大型金融、運輸、工業和科技企業。陳茂波亦簡介香港最新的經濟和社會發展情況，特別是去年本港金融市場所取得的正面發展，以及在吸引企業、匯聚人才方面的成績。陳茂波向他們重點介紹香港在金融、創科、貿易、航空運輸等方面發展策略和措施，以及如何為全球各地的企業和人才創造機遇。

陳茂波其後與海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長賈西姆．布代維會面，討論加強雙邊經貿合作。他特別感謝對方早前到香港出席第18屆亞洲金融論壇，雙方均認為論壇的全新環節「海灣阿拉伯國家合作委員會專場」是推進香港與海灣國家金融服務合作的里程碑。陳茂波期待加快推進香港與海合會簽訂自由貿易協定，並表示特區政府會積極推動更多與海灣阿拉伯國家的商務代表團互訪，推進兩個地區在數字經濟、綠色轉型的項目對接，以及在證券市場、伊斯蘭金融、資產及財富管理等領域的合作。

他又與英國一家專門提供數字銀行服務的金融科技企業Revolut的主席會面，了解數字銀行營運、加密貨幣交易、電子銀行服務保安風險管理等方面的最新發展。陳茂波表示，香港擁有蓬勃的金融科技生態，是進入中國內地市場的最佳據點，歡迎在香港擴展業務，以開拓內地以至東南亞的市場。

陳茂波晚上出席世界經濟論壇舉行的歡迎酒會，於達沃斯時間今日將繼續在達沃斯的行程，包括出席國務院副總理丁薛祥發表演說的特別環節。

原文刊登於 香港電台