陳茂波指首季連續5季增長 正爭取提升內地客免稅額

財政司長陳茂波表示，今年首季經濟錄得溫和增長2.7%，是連續第5個季度實現正增長；為激活零售業，正向內地積極爭取提升訪港旅客免稅額；而樓市全面撤辣後回復平穩，樓價亦相對穩健，與預期較接近。 陳茂波昨出席立法會財經事務委員會議時稱，考慮到首季實際數字以及全球和本地情況的最新發展，今年全年實質本地生產總值增長預測維持在2.5%至3.5%；基本和整體消費物價通脹率的預測則分別維持1.7%及2.4%。他又提及，8月中會再公布政府對全年經濟增長的最新評估。

料經濟今年錄進一步增長 陳茂波預期，本港經濟在今年餘下時間應會錄得進一步增長，即使市民消費模式轉變帶來挑戰，但隨著就業收入增加、股市回升和政府推出多項提升市面氣氛措施，應有助推動私人消費，惟偏緊的金融狀況維持更長時間或會影響經濟信心及活動。 4月日均訪港旅客升至11.3萬人，在內地勞動節黃金周五天共有76.6萬內地旅客人次訪港，較去年同期高22%。4月整體商品出口貨值按年顯著上升11.9%，反映出口表現續改善，但同月零售業總銷貨價值則按年顯著下跌14.7%。陳茂波指，近期部分數據顯示經濟表現大致維持正面。

被問及政府有否辦法激活零售業，陳茂波稱，政府正向內地積極爭取提升訪港旅客5,000元的免稅額規定，又指內地對香港很厚愛及支持，相信會考慮香港提出的要求。 樓市撤辣後回復平穩 陳茂波續指，樓市撤辣後住宅物業市場氣氛明顯改善，交投相對活躍，樓市回復平穩。今年3月及4月每月錄平均6,300宗成交，較過去5年每月平均4,700宗的水平高，樓價則微升2%。 不過，陳茂波指外圍環境複雜，非住宅物業市場在首季表現依然疲弱，交投活動進一步下跌，售價及租金則維持偏軟。他重申，市場對住宅或非住宅用地的需求，隨經濟、市場氣氛及息口而變動，當局會堅持造地但並不等於要立即在市場推售，而是在有需要時可及時推出。