陳茂波指香港正為粵港澳及三藩市兩個灣區建立商業夥伴關係

財政司司長陳茂波表示，香港一直以來擔當超級聯繫人角色，一國兩制運作良好，法治健全，香港是全國唯一採用普通法的司法管轄區，業務法規及慣例與國際最高標準接軌。

陳茂波在美國柏克萊舉行的「中美灣區對話」上表示，香港是企業投資及發展業務的理想地，可以透過香港開拓大灣區、內地以至亞洲的發展機會。

陳茂波又指出，全球綠色資金及技術缺口龐大，達到數萬億美元，帶來機遇。他說，淨零轉型取決於各方合作程度及速度，必須共同努力。