陳茂波指香港正為粵港澳及三藩市兩個灣區建立商業夥伴關係

財政司司長陳茂波表示，香港一直以來擔當超級聯繫人角色，一國兩制運作良好，法治健全，香港是全國唯一採用普通法的司法管轄區，業務法規及慣例與國際最高標準接軌。
陳茂波在美國柏克萊舉行的「中美灣區對話」上表示，香港是企業投資及發展業務的理想地，可以透過香港開拓大灣區、內地以至亞洲的發展機會。
陳茂波又指出，全球綠色資金及技術缺口龐大，達到數萬億美元，帶來機遇。他說，淨零轉型取決於各方合作程度及速度，必須共同努力。
政府正逐步退出鼓勵措施
陳茂波認為，粵港澳大灣區與三藩市灣區可以在氣候變遷方面尋找更大合作，兩個灣區是全球最富裕、技術最先進、最具影響力的地區之一，影響力只會持續擴大。他表示，透過共同努力，可以為各自的經濟及社會、以至全球取得很多成就，又說香港正忙於為兩個灣區建立商業夥伴關係。
另外，陳茂波亦提到，香港是小城市，佔地僅1100平方公里，但有逾700萬人口，與三藩市灣區相若。他指，香港建築密集、高樓發展，有90%碳排放來自發電，當中約三分之二用於建築物，20%用於公共運輸。他說，政府向企業提供稅務優惠，以提高建築物能源效益，亦推出電動車首次登記稅寬減，以鼓勵大眾使用電動車，但隨著社會日漸意識到綠色的重要性，政府正逐步退出這類鼓勵措施。
原文刊登於 香港電台