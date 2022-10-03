陳茂波撐消費券短期提振 商場周末升三成生意 旅行社：有機位就有客

新一期消費券上周六發放，適逢國慶周末，不少市民外出購物消費，家電店、手機舖店甚受歡迎，旅行社繼續人頭湧湧，有商場稱丁財兩旺，周末錄按年三成營業額及兩成客人增長，半小時換罄逾500份獎勵「消費券」禮品。不過，亦有零售小店負責人指近月市道比去年同期差，即使用消費券刺激，也感客人不太願意消費。連日露面撐消費券的財政司長陳茂波表示，上期消費券已起支撐疲弱經濟作用，冀今期消費券乘節日氣氛增添市民消費欲。

陳茂波在網誌指，第二期消費券即時為零售及餐飲市道注入約150億元消費力，而正值國慶節和重陽假期長周末，認為濃厚節日氣氛也有助增添消費欲。他又就以8月第一期規模約130億元的消費券為例，在發放首月，市民已用約七成券額，其中約六成用在零售、約三成用於餐飲；而超過三分一市民在獲發首月已用畢消費券。就日前公布8月份零售業銷貨價值微跌0.1%，陳茂波指經季節性調整後，按月其實仍續有增長，可見8月份的首期消費券支撐到疲弱的零售市道。不過，他亦指消費券雖發揮短期提振，但零售市道始終受經濟大環境影響，今年以來地緣政治緊張、通脹高企、環球經濟步入衰退憂慮等，拖累本地經濟復常和市民消費。

消費券加上節日假期，有商場及商戶稱生意受惠。新鴻基地產就消費券推出多項獎賞和回贈，其中北角匯的「消費券首2天快閃三重賞」派送逾500份禮品；東港城和上水廣場也分別錄28萬元和15萬元鐘錶珠寶大額交易。新地代理有限公司董事鍾秀蓮表示，十二大商場於國慶周末錄按年30%及20%營業額和人流增長，預料整個10月營業額按年增三成，隨第四季節日氣氛帶動，有信心重返2022年疫情前業績。