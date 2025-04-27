陳茂波料五一黃金周內地客按年增一成　首季GDP預估料有穩健表現

財政司司長陳茂波表示，受惠於一連串的主題式盛事和大型國際會議，今年首季訪港旅客人次增加9%，達1,220萬人次，這帶動零售和餐飲等消費市場表現，1月和2月零售業總銷售貨值均錄得按月上升。同時，今年第一季商品出口貨值按年增長有所加快，輸往內地和東盟的出口均錄得強勁升幅，輸往美國的出口亦溫和上升。他指，在這些正面因素推動下，本周公布的第一季本地生產總值(GDP)預先估計數字，預計會有穩健表現。

旅發局將推出一系列慶祝活動

一連5日的「五一黃金周」將至，陳茂波在網誌表示，預計本港屆時將迎來約84萬內地旅客人次，比去年五一黃金周和今年農曆新年的日均訪客人次，分別增加約10%和13%。旅發局在黃金周會推出一系列慶祝活動，包括周四晚在灣仔臨時海濱花園舉行、以天后誕、譚公誕及長洲太平清醮為主題的無人機表演，下周一佛誕亦有大嶼山寶蓮禪寺的浴佛節、維園的佛誕嘉年華，以及長洲太平清醮的搶包山及飄色巡遊。

展望未來，陳茂波指美國的霸凌行徑和單邊主義仍將困擾全球經濟前景，香港作為細小、外向型經濟體，難免會受到緊張外圍環境所影響，但國家穩定發展和堅實支持是經濟發展的最大底氣。他又稱，當局已確保本港營商環境的吸引力和競爭力，並已盡量減低對整體社會的影響，形容是一項艱巨但必須堅定推進的重要工作。