陳茂波明赴瑞士出席世界經濟論壇年會　稱「我會積極説好香港故事」

財政司司長辦公室今(13日)表示，司長陳茂波明晚將會啟程前往瑞士達沃斯，出席本月15至19日舉行的世界經濟論壇年會。今年年會的主題為「重建信任」，將圍繞世界的安全和合作、創造增長和就業、人工智能如何推動經濟和社會發展，以及應對氣候變化等四個範疇作深入討論。出席者包括來自全球一百多個國家和地區的政府領袖、主要國際組織代表和企業高級管理層。

陳茂波說，目前世界地緣政治形勢持續緊張，個別國家的保護主義和脫鈎斷鏈情緒高漲，環球疫後的復甦增長步伐不一，經濟前景仍面對許多不確定因素，各國應攜手共同推動更有韌性的全球發展和應對氣候變化等迫在眉睫的挑戰。

他說：「我和其他香港隊成員在世界經濟論壇年會上，會積極説好香港故事、中國故事，介紹香港的經濟和社會發展情況，致力消除外間對香港的誤解，尤其是『一國兩制』成功實踐、長期堅持的優勢，以及香港連通內地和世界的獨特功能和角色等。

年會舉行期間，陳茂波將會出席多場主題會議和餐會，並擔任演講嘉賓及與各地政商及金融界領袖會面。商務及經濟發展局局長丘應樺將會參與部分行程，其他參與年會的香港代表團成員，包括香港機場管理局主席蘇澤光、香港交易所主席史美倫，以及港鐵公司行政總裁金澤培等。