陳茂波稱發展創科需前沿科技與人才　有如踢足球中鋒與左右兩翼

財政司司長陳茂波說，特區政府致力推動產學研更緊密的協作，鼓勵科研成果轉化和商品化，建構更蓬勃的產業生態，去年推出100億元的「產學研1+計劃」，至今已經批出第一批20多個項目；政府同時鼓勵大學與特區政府引進的重點企業以及在大灣區兄弟城市的夥伴，在科研方面開展更多合作，形成更大的協同效應。

陳茂波期待未來能培育更多具創新精神的年青人

陳茂波在中大一項活動致辭表示，近年修讀STEM課程的人數持續上升，期待大學未來能培育更多具科研能力、具創新精神的年青人，培育更多對科技、社會和世界發展具熱情的人，讓他們都成為香港創科產業的生力軍。