陳茂波總結行程　沙特對科研合作感興趣　同意香港是超級聯繫人

財政司司長陳茂波總結沙特利雅得行程時表示，今次共簽署約10份合作備忘錄，透過不同層面的接觸，發現沙特對香港、內地和亞洲市場，以至引進資金方面，比原先想像大。當局亦有同未來投資倡議大會（FII）， 討論再次來港舉辦「FII PRIORITY」亞洲峰會，形容對方反應非常正面。

沙特非常歡迎本港創科企業落地發展

陳茂波表示，兩地創科企業有交流和對接，當局有與投資創科的沙特基金交流，並與當地主權基金深入討論等。沙特方面對科技研發合作很有興趣，非常歡迎本港創科企業落地發展。沙特公共投資基金亦與本港金管局簽署協議，歡迎綠色能源、新材料和健康科技等本港和大灣區企業到當地發展，亦討論如何鼓勵公司在兩地上市籌融資。