陳茂波繼續悉尼訪問行程　與澳洲儲備銀行行長等人會面

陳茂波早上先與澳洲儲備銀行行長Michele Bullock會面，就當前環球和區域經濟、金融市場的情況及相關的監管議題交換意見，又介紹了香港在金融監管和發展方面的工作，並表示期待與澳洲儲備銀行保持交流，推動更多跨境合作。另外，他又拜會中國駐悉尼代總領事王春生，講述了香港的最新發展和前景，並就中澳關係的不同範疇及促進香港以至大灣區和澳洲合作等議題作深入交流。

與僑居港人共進午餐 回應企業對在港發展問題

其後，陳茂波與僑居香港人共進午餐，分享香港的經濟狀況和最新的發展方向，了解他們在當地營商、工作和生活的情況，深入交流兩地社會動態，並討論當地港人社群如何促進兩地在商務、教育和文化方面的更多合作。

下午則與澳洲金融科技業界組織FinTech Australia以及10間當地金融科技企業代表會面，有關企業從事多個範疇的業務，皆對到港設立據點和發展業務表達興趣。陳茂波向他們闡述香港在推動金融科技蓬勃發展上的策略，包括推進科技金融基礎建設、資助金融科技的創新試驗、在多個領域建立規管沙盒以便利測試新應用方案等，亦回應企業對在港發展業務、規管要求、籌集資金和尋找夥伴等問題。