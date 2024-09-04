陳茂波繼續悉尼訪問行程　與澳洲儲備銀行行長等人會面

財政司司長陳茂波今日（悉尼時間4日）在澳洲悉尼繼續訪問行程。
與澳洲儲備銀行行長、中國駐悉尼代總領事會面
陳茂波早上先與澳洲儲備銀行行長Michele Bullock會面，就當前環球和區域經濟、金融市場的情況及相關的監管議題交換意見，又介紹了香港在金融監管和發展方面的工作，並表示期待與澳洲儲備銀行保持交流，推動更多跨境合作。另外，他又拜會中國駐悉尼代總領事王春生，講述了香港的最新發展和前景，並就中澳關係的不同範疇及促進香港以至大灣區和澳洲合作等議題作深入交流。
與僑居港人共進午餐 回應企業對在港發展問題
其後，陳茂波與僑居香港人共進午餐，分享香港的經濟狀況和最新的發展方向，了解他們在當地營商、工作和生活的情況，深入交流兩地社會動態，並討論當地港人社群如何促進兩地在商務、教育和文化方面的更多合作。
下午則與澳洲金融科技業界組織FinTech Australia以及10間當地金融科技企業代表會面，有關企業從事多個範疇的業務，皆對到港設立據點和發展業務表達興趣。陳茂波向他們闡述香港在推動金融科技蓬勃發展上的策略，包括推進科技金融基礎建設、資助金融科技的創新試驗、在多個領域建立規管沙盒以便利測試新應用方案等，亦回應企業對在港發展業務、規管要求、籌集資金和尋找夥伴等問題。
到訪當地生物科技企業 鼓勵來港設立據點
陳茂波其後到訪當地癌症診斷的生物科技企業，聽取業務簡介外，向他們介紹香港發展成為醫療創新樞紐的政策方向，包括建立「第一層審批」制度、發展面向大灣區的臨床實驗服務等，以及特區政府吸引重點科研企業落戶的政策措施，鼓勵該企業來港設立據點，充分利用優勢拓展大灣區、內地以至亞洲市場，並積極考慮在港上市，透過籌融資平台壯大業務。陳茂波明日（悉尼時間5日）將繼續最後一日的訪問行程，其後返港。