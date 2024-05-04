陳茂波繼續格魯吉亞行程　稱香港能提供綠色建設創新方案

陳茂波上午出席亞開行年會的組別會議，與多個成員國的代表共同討論亞開行未來的工作方向與策略，包括未來聚焦的範疇、如何更有效發揮亞開行的資本和借貸能力，以及加強知識轉移和人力資源培訓等範疇。

陳茂波：香港擁蓬勃和高水平金融市場

協助亞開行發展中成員國有效應對氣候變化，是今年亞開行年會的主題之一。陳茂波在組別會議發言時稱，香港擁有蓬勃和高水平的金融市場，能通過高效配對市場資金與項目，協助有需要的成員國應對氣候變化和進行綠色低碳轉型。香港並正積極推動保險相連證券產品，並促成了多宗巨災債券的發行，發揮將風險轉移和分散至證券市場的作用，亦讓更多人可受惠於天災保障。此外，香港的綠色科技發展蓬勃，能夠為不同國家的綠色建設提供創新和實用的解決方案。