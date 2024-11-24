陳茂波與黃仁勳深水埗大排檔嚐地道小菜 交流創科發展經驗

輝達創辦人黃仁勳獲香港科技大學頒發榮譽博士頭銜，他昨日(24日)出席科大的畢業禮及學位頒授典禮。難得赫赫有名的人工智能專家訪港，港府官員及業界人士亦一盡地主之誼，邀請黃仁勳品嚐地道菜之餘，又分享對推動創科發展的看法。財政司長陳茂波、科大校長葉玉如等人，昨日與黃仁勳一起到深水埗的大排檔，品嚐香港地道小菜。他在網誌分享，這個創科視野和香港味道的餐聚組合，正好代表一直在推動構建蓬勃創科生態圈的兩個重要元素：創新視角、人才匯聚。

陳茂波表示，近年，無論出訪美歐等先進經濟體，抑或中東和東盟等新興市場，遇到不少對香港創科發展及其潛在機遇深感興趣的外資企業，他們積極想了解粵港澳大灣區前沿創科的研發與應用，以及相關製造業的發展，希望從中找到更多合作的機會。他指，政府上周公布了《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，其中一個重點便是在河套合作區內「一區兩園」──香港園區和深圳園區，通過更進取的政策創新，促進兩個園區之間的人員、物資、資金和數據更便捷、暢通和安全的流動，提升整體創科研發的效益，並為引進企業創造更優越的條件，加快培育新質生產力。

首批租戶明年進駐 涵蓋人工智能和生命健康科技產業 他指，香港園區第一期的首三座大樓，將會如期在今年底起陸續落成。首批來自生命健康科技、人工智能和數據科學等產業的租戶，將在明年陸續進駐。而由政府全資擁有的「粵港澳大灣區國際臨床試驗所」，上周在香港園區開幕，而位於深圳園區的「粵港澳大灣區國際臨床試驗中心」同日亦正式開幕。透過雙方協作的平台，依據大灣區8,700萬的人口基礎，將有更大優勢，吸引更多本地和海內外的藥物和醫療器械企業，選擇在港進行臨床測試和登記，支持香港邁向藥物註冊的「第一層審批」機制，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。

陳茂波指，河套香港園區的加速發展，加上近年在創科投入的大量資源和政策支持措施，包括引進重點企業辦公室積極的招商引資、香港投資管理有限公司發揮「耐心資本」槓桿市場資金的作用，以至行政長官新一份《施政報告》提出的「創科產業引導基金」和「創科加速器先導計劃」等等，讓我們從企業、資金、技術，以至人脈網絡上，構建出更全面的創科生態圈，讓創科能進一步朝「產業化發展」方向邁進，成為香港經濟未來持續增長的重要動力。