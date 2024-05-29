陳茂波訪三藩市 稱香港擔當超級聯繫人 匯聚人才資金及技術

財政司司長陳茂波在社交網頁表示，在三藩市探訪了5家來自科學園、正在當地培訓及開拓市場的本港初創企業，了解他們的發展情況。這些企業從事可降解材料、新建築物料、智能機械人等範疇。他說，香港能夠擔當超級聯繫人角色，成為匯聚粵港澳大灣區及三藩市灣區的人才、資金及技術、聯通兩個市場的理想橋樑及平台。
而在較早時特區政府有份主辦的商務午餐會上，有出席的企業表示，數年前由三藩市來港上市，認為香港是進入內地市場的好渠道，有意加大投資香港及大灣區。亦有企業有興趣來港上市，表達不少同業有意在港設立亞洲總部。有與會人士關注，香港未來會舉辦甚麼國際會議。
陳茂波︰歡迎10月來香港參與金融科技周
陳茂波提到，今年香港舉辦了超過200個盛事，10月會舉辦金融科技周，歡迎在場人士來香港參與。他亦提及港深創新及科技園，特區政府正與內地當局合作，以容許園區內的資訊、貨物、數據、人才可以自由流通；園區內的企業，可將產品推向內地市場。
他又指，香港近幾年集中資源發展技術與創新範疇，又提到綠色發展是未來數十年香港必須擁抱的大趨勢。他認為，香港在綠色金融及可持續金融方面做得好，這方面在亞洲是領導者，在港發行的綠色債券佔亞洲市場3分1。另外，香港亦正就減少碳排放作出努力，目標2050年達到碳中和，包括從建築、交通、發電及廢物處理著手。
原文刊登於 香港電台