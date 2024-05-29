陳茂波訪三藩市 稱香港擔當超級聯繫人 匯聚人才資金及技術

財政司司長陳茂波在社交網頁表示，在三藩市探訪了5家來自科學園、正在當地培訓及開拓市場的本港初創企業，了解他們的發展情況。這些企業從事可降解材料、新建築物料、智能機械人等範疇。他說，香港能夠擔當超級聯繫人角色，成為匯聚粵港澳大灣區及三藩市灣區的人才、資金及技術、聯通兩個市場的理想橋樑及平台。

而在較早時特區政府有份主辦的商務午餐會上，有出席的企業表示，數年前由三藩市來港上市，認為香港是進入內地市場的好渠道，有意加大投資香港及大灣區。亦有企業有興趣來港上市，表達不少同業有意在港設立亞洲總部。有與會人士關注，香港未來會舉辦甚麼國際會議。