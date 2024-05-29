熱門搜尋:
垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 李龍基 端午節2024 的士加價 東張西望 九龍城寨之圍城 ViuTV節目巡禮2024 One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-05-29 10:42:00

陳茂波訪三藩市 稱香港擔當超級聯繫人 匯聚人才資金及技術

分享：
陳茂波（中）說，香港是聯通大灣區及三藩市兩個市場的理想橋樑及平台。（陳茂波社交網頁圖片）

陳茂波（中）說，香港是聯通大灣區及三藩市兩個市場的理想橋樑及平台。（陳茂波社交網頁圖片）

財政司司長陳茂波在社交網頁表示，在三藩市探訪了5家來自科學園、正在當地培訓及開拓市場的本港初創企業，了解他們的發展情況。這些企業從事可降解材料、新建築物料、智能機械人等範疇。他說，香港能夠擔當超級聯繫人角色，成為匯聚粵港澳大灣區及三藩市灣區的人才、資金及技術、聯通兩個市場的理想橋樑及平台。

而在較早時特區政府有份主辦的商務午餐會上，有出席的企業表示，數年前由三藩市來港上市，認為香港是進入內地市場的好渠道，有意加大投資香港及大灣區。亦有企業有興趣來港上市，表達不少同業有意在港設立亞洲總部。有與會人士關注，香港未來會舉辦甚麼國際會議。

公屋/綠置居 2028/29年度項目選址（am730製圖） 公屋/綠置居 2028/29年度項目選址，中西區、九龍城區、深水埗區、沙田區、元朗區（am730製圖） 公屋/綠置居 2028/29年度項目選址，離島區、屯門區、北區（am730製圖） 公屋/綠置居 2028/29年度項目選址，其他資助出售房屋（am730製圖）

陳茂波︰歡迎10月來香港參與金融科技周

陳茂波提到，今年香港舉辦了超過200個盛事，10月會舉辦金融科技周，歡迎在場人士來香港參與。他亦提及港深創新及科技園，特區政府正與內地當局合作，以容許園區內的資訊、貨物、數據、人才可以自由流通；園區內的企業，可將產品推向內地市場。

他又指，香港近幾年集中資源發展技術與創新範疇，又提到綠色發展是未來數十年香港必須擁抱的大趨勢。他認為，香港在綠色金融及可持續金融方面做得好，這方面在亞洲是領導者，在港發行的綠色債券佔亞洲市場3分1。另外，香港亦正就減少碳排放作出努力，目標2050年達到碳中和，包括從建築、交通、發電及廢物處理著手。

Ad Block

原文刊登於 香港電台

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受