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2024-05-22 15:06:02

陳茂波訪法國及美國　推廣大灣區商機

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陳茂波訪問法國及美國，推廣大灣區商機。(陳茂波fb圖)

陳茂波訪問法國及美國，推廣大灣區商機。(陳茂波fb圖)

財政司司長陳茂波今晚(22)啓程前往法國巴黎，出席由廣東省、香港及澳門政府聯合主辦的「粵港澳大灣區歐洲(法國)經貿合作交流會」，推廣粵港澳大灣區為歐洲商界發展帶來的龐大商機，以及香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的獨特角色與功能。

訪美期間與粵澳攜手出席「中美灣區對話」

在法國期間，陳茂波也會與當地政商和金融界人士會面，介紹香港的最新情況、營商優勢和發展機遇，同時也會到訪多家企業，與它們探討在香港開展業務和進行項目合作。

完成法國的行程後，陳茂波將於下周一(27日)轉往美國加州三藩市和柏克萊市訪問。他將會率領特區政府的代表團，與廣東省和澳門特區的代表團出席529日舉行的「中美灣區對話」以及2930日舉行的「中美地方氣候行動高級別活動」。特區政府的代表團成員包括商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、財經事務及庫務局副局長陳浩濂等。

陳茂波在美國期間，亦會出席由香港駐三藩市經濟貿易辦事處和美國三藩市商務組織「灣區委員會」聯合舉辦的商務午餐會，向當地工商和創科界介紹香港的最新情況和商機。亦會與當地政商界人士會面和到訪企業。

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陳茂波將於531日從三藩市啓程回港，並在61日早上返抵香港。離港期間，財政司副司長黃偉綸將署理財政司司長職務。

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