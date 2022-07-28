陳茂波重提大欖郊園邊陲地建屋　環團質疑違民意共識

本港土地及房屋問題備受關注。財政司長陳茂波接受報章專訪時，重提郊野公園邊陲地建屋，希望逐塊土地審視可行性。有環保團體對此感到失望，指當年已有共識不會發展邊陲地帶。

陳茂波接受《經濟日報》專訪，重提2017年時任特首梁振英有關郊野公園邊陲地建屋，當中希望研究發展的大欖隧道西南面用地。他說，過去社會對郊野公園邊陲建屋的討論，太多處於抽象，惟形而上的爭拗難以有結論，建議逐個地盤去討論是否值得用於發展。

陳茂波：政府 非有意大 搞 郊園邊陲地

他稱大欖隧道旁邊的地盤，初步看這70公頃土地生態價值未必很高，又鄰近交通基建，估計可以興建3.5萬個單位，若全部興建公屋及居屋，相當於公營房屋一年的目標供應量，有助將公屋輪候時間縮短至5年以下。他聲稱政府並非有意圖大搞郊野公園邊陲地，目前只是想獨立討論這個選址，認為如果可大幅壓縮公屋輪候冊，希望能看到社會利益所在，達至凝聚共識。

長春社： 予人 感覺 輸打贏要

長春社公共事務經理吳希文接受傳媒訪問時指，陳茂波建議予人有些輸打贏要的感覺，當年報告已說發展邊陲地選項未獲大多數市民支持，他質疑明明在這麼多民意共識下，政府幾年後仍要拿出郊野公園邊陲地建屋的方案出來，他解釋大欖有很多位置位於集水區，以及有很多坡度很高的地方，若要發展不論是建樓或做配套設施均要大規模移山，工時甚長，無助解決目前的房屋供應。他又擔心，先例一開，政府會發展更多郊野公園邊陲地，破壞生態環境。