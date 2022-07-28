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2022-07-28 15:26:24

陳茂波重提大欖郊園邊陲地建屋　環團質疑違民意共識

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陳茂波重提前特首梁振英建議研究發展大欖隧道郊野公園邊陲地建屋。(李睿哲攝)

陳茂波重提前特首梁振英建議研究發展大欖隧道郊野公園邊陲地建屋。(李睿哲攝)

本港土地及房屋問題備受關注。財政司長陳茂波接受報章專訪時，重提郊野公園邊陲地建屋，希望逐塊土地審視可行性。有環保團體對此感到失望，指當年已有共識不會發展邊陲地帶。 

陳茂波接受《經濟日報》專訪，重提2017年時任特首梁振英有關郊野公園邊陲地建屋，當中希望究發展的大欖隧道西南面用地。他說，過去社會對郊野公園邊陲建屋的討論，太多處於抽象，惟形而上的爭拗難以有結論，建議逐個地盤去討論是否得用於發展

陳茂波：政府非有意大郊園邊陲地

他稱大欖隧道旁邊的地盤初步看這70公頃土地生態價未必很高，又鄰近交通基建，估計可以興建3.5萬個單位，若全部興建公屋及居屋，相當於公營房屋一年的目標供應量，有助將公屋輪候時間縮短至5年以下。他聲稱政府並非有意圖大郊野公園邊陲地，目前只是想獨立討論這個選址，認如果可大幅壓縮公屋輪候冊，希望能看到社會利益所在，達至凝聚共識。

長春社：予人感覺輸打贏要

長春社公共事務經理吳希文接受傳媒訪問時指，陳茂波建議予人有些輸打贏要感覺，當年報告已說發展邊陲地選項未獲大多數市民支持，他質疑明明在這多民意共識下，政府幾年後仍要拿出郊野公園邊陲地建屋的方案出來，他解釋大欖有很多位置位於集水區，以及有很多坡度很高的地方，若要發展不論是建樓或做配套設施均要大規模移山，工時甚長，無助解決目前的房屋供應。他又擔心，先例一開，政府會發展更多郊野公園邊陲地，破壞生態環境。

大欖郊野公園。(資料圖片) 大欖郊野公園。(資料圖片) 大欖郊野公園。(資料圖片) 梁振英早前建議的70公頃大欖郊園邊陲地建屋位置(藍色部分)，鄰近西鐵錦上路站，他當時認為交通方便，毋須再做大型道路建設。(梁振英fb圖片)
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